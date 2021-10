Twee uit twee voor 20-jarige Tanner Korotkin op CSI3* Tryon

Het 3* concours in Tryon is twee dagen onderweg en de 20-jarige Tanner Korotkin heeft al twee overwinningen op zak. Op de eerste dag won de jonge Amerikaan met Deauville S (v. Diamant de Semilly) de 1,45m proef en gisteren was hij de snelste in de Welcome Stakes met zijn nieuwe aanwinst Volo’s Diamond (v. Stakkatol).

Op de eerste dag van het CSI in Tryon pakte Tanner Korotkin de eerste plaats in de hoofdrubriek met de ervaren Deauville S. In de Twee Fasen-rubriek over 1,45m stuurde de Amerikaan de voormalige topper van Laura Kraut in 32,674 seconden over de finish. Het duo was een van de elf foutlozen in de rubriek. Korotkin die de ruin nu anderhalf jaar rijdt: “Hij is gewoon een absoluut uitzonderlijk paard. Hij geeft alles, en hij is waarschijnlijk een van de snelste paarden die er op dit moment zijn. Hij is echt ongelofelijk!”

Tweede zege in 1,50m-rubriek

Korotkin was gisteren nog steeds in de winning mood. Met Volo’s Diamond pakte hij verrassend de zege in de Welcome Stakes over 1,50m. De Amerikaan moest al eerste van start in de vijftien man sterke barrage. Korotkin zette een snelle foutloze ronde neer en finishte met de zoon van Stakkatol in 37,957 seconden.

‘Ik was overal snel genoeg’

“Ik wist dat er veel goede ruiters achter me zaten, zoals Karl [Cook], Rowan [Willis], en McClain [Ward] en nog een paar meer. Ik wist dat ik snel moest zijn. In de eerste lijn deed ik tien galopsprongen in plaats van negen, maar voor de rest was ik overal snel genoeg!” aldus Korotkin.

Overgenomen van Shane Sweetnam

Volo’s Diamond heeft de Amerikaan in juli overgenomen van zijn werkgever Shane Sweetnam. Sweetnam had het jaar ervoor de tienjarige ruin uit de fokkerij van Paul Schockemöhle overgenomen van de Pool Przemyslaw Konopacki.

Achter Tanner Korotkin eindigde Karl Cook met Coachella 4 (v. Christian) als tweede in 38,772 seconden. De Australiër Rowan Willis stuurde Wellington Grey Goose (v. Corlensky G) naar de derde plaats in 38.786 seconden.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht TIEC