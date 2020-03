Twee zeges Emma Stoker bij zevenjarigen Vejer

Op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera was Emma Stoker gisteren de gevierde amazone bij de rubrieken met zevenjarige springpaarden. De stalamazone van Euro Horse reed de door Dinand Noeverman en Maartje Lanooy gefokte Newberry Balia NL (v. Emerald) naar de zege de ene groep, in de andere groep pakte ze de overwinning met Q Seven (v. FRH Quaid).

De beide 1,30m-rubrieken voor de zevenjarige springpaarden gingen direct op fouten en tijd. In rubriek 121B reed Emma Stoker de Emerald-dochter Newberry Balia NL naar een overtuigende zege in 64,35 seconden. De Britse bleef Nicolas Toro Linares op de door Egbert Schep gefokte KWPN’er Ilyon ES van de kloon van Gem Twist, Gemini CL XX, bijna anderhalve seconde voor. Newberry Balia NL is de bij het BWP geregistreerde dochter van Emerald. Stal NL van Dinand Noeverman en Maartje Lanooy fokten haar uit Daytona Balia NL (v. Vincenzo) die zelf op 1,40m-niveau sprong.

Opnieuw Balia stam

Ook op de plaatsen drie en vier kwamen KWPN’ers. Ellen Whitaker werd derde op Icaterina (v. Durango VDL) en haar landgenoot Jake Saywell werd vierde op Irmette Balia PJ, een dochter van Diablo HX uit de Balia stam en gefokt door Peter Jaspers.

Tweede zege Stoker

Ook in rubriek 121A won Emma Stoker met een seconde verschil op de nummer twee, Alvaro Gonzalez De Zarate met de Harley VDL-dochter I Mose VLS. Nu zat Stoker in het zadel van de Hannoveraan Q Seven, een zoon van FRH Quaid. Op de derde plaats eindigde de in Holstein geregistreerde en bij het DSP goedgekeurde zoon van Zirocco Blue VDL, Zaccorado Blue.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl/Facebook