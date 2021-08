Tweede Grote Prijs op rij voor Siebe Kramer

Siebe Kramer beleefde bij de eerste editie van CSI Houten een van zijn meest succesvolle concoursen ooit. De ruiter was met zijn merrie Evermeta lest best in de barrage van de CSI2* Grote Prijs en won zo hij zijn tweede GP op rij op de terreinen van de familie van der Maat. Kim Emmen moest genoegen nemen met de tweede plaats. De Finse amazone Eveliina Talvio werd derde.

Succesvol met een hoofdletter S. Zo gaat het eerste internationale springconcours bij Zilfia’s Hoeve de boeken in. Net als het weekend van Siebe Kramer. Gister won hij de CSI1* Grote Prijs al met Cherise (v. Tenerife VDL) en deed daar vandaag een schepje bovenop.

Nederlandse winnaar niet gegarandeerd

In de 1.45m Anemone Horsetrucks Grote Prijs kwamen acht van de 44 combinaties retour voor het slotstuk. Voor het massaal aanwezige publiek gingen drie Nederlanders en ruiters uit Finland, Polen, Denemarken, Ierland en Duitsland de strijd met elkaar aan.

Tijd op scherp

Als derde starter zette Kim Emmen de tijd zo scherp dat bijna iedereen zich daarop stukbeet. Met de geweldig springende Warriors Glory (v. Warrior) kreeg de competitieve amazone overal haar eerste afstand en bleef in het de vele bochten van het barrageparcours flink gasgeven. Het resultaat van 36,90 seconden bleef tot op het laatst bovenaan het klassement staan.

Niet te beteugelen

Toen Siebe Kramer als laatste starter aan zijn rit begon verzocht de speaker nog of iedereen stil wilde zijn, maar het enthousiasme van het publiek was niet te beteugelen. Kramer snelde door het parcours met zijn ultra scherpe Evermeta (v. Mr. Blue) en in de voorlaatste lijn begon men al met aanmoedigen. Na de roll-back richting de laatste oxer werd de ruiter uit Oud-Beijerland door de eindstreep gejoeld en finishte 0,78 seconden sneller dan Emmen.”

Extra dimensie

“Wat een concours he?!”, zegt de winnaar terwijl hij zijn paard uitstapt. “Ongelofelijk! Ik weet natuurlijk dat Evermeta snel kan, maar dat brengt ook het risico dat je te gemotiveerd bent om te winnen en het verspeelt. Maar onze barragerit liep super van het begin tot het eind. Het aanmoedigen van de mensen geeft wel een extra dimensie, waarbij je je niet gek moet laten maken. De laatste sprong was nog wel even spannend. Daarin zette Evermeta

gelukkig goed af want die afstand was toch iets groter dan gepland.”

Echt bijzonder

Kramer was vol complimenten. “Er stond een heel mooie proef. Niet te gek, maar toch moeilijk zat. Alles bij dit concours top trouwens! Echt mijn complimenten voor de familie van der Maat. De organisatie had alles goed geregeld en overal was aan gedacht. De sfeer was perfect en ook zo laagdrempelig dat iedereen zich welkom voelde. Echt bijzonder en mooi”, besluit Kramer tevreden.

Uitslag

Bron: Persbericht/ Horses.nl