Tweede keer goud voor de Ieren op WK jonge springpaarden

De laatsten zullen de eersten zijn. Seamus Hughes-Kennedy deed dat adagium eens te meer eer aan op het WK voor zevenjarigen in Lanaken. Na een spannende barrage hield hij met zijn Cuffesgrange Cavadora (v. Z Wellie 72) heel nipt Victor Mariano Luminatti af, die met Cipollini Second Life (v. Carthago Z) waarschijnlijk net iets te veel tijd verloor boven de sprong. De Duitse topruiter Marco Kutscher sloot aan voor het brons met Policeman (v. Perigueux).

Heel wat toppers legden vroegtijdig het loodje in de finale van dit WK. Onder meer Lorenzo De Luca (George Z, v. Kannan & Malissa de Muze, v. Vigo d’Arsouilles), Gregory Wathelet (Argentina de la Marchette, v. Acajou de la Marchette & Melia de Regor, v. Elvis Ter Putte), Willem Greve (Highway M TN, v. Eldorado van de Zeshoek TN), Frank Schuttert (Cartier SR, v. Canturenter) en Christian Ahlmann (Mandato van de Neerheide, v. Emerald) slaagden er niet in om foutloos te blijven.

Hotspot

Amper acht combinaties slaagden er wel in het parcours van Eddy Gyselmans zonder fouten te doorworstelen. Onder hen één Nederlander: Mathijs van Asten. Met de KWPN-goedgekeurde Hotspot (v. Hors La Loi II), die geweldig sprong, was hij een van de slechts vier foutloze combinaties. Het duo was net niet snel genoeg voor het podium en strandde op de ondankbare vierde plaats. Daarmee ging hij nog net Alexander Housen, de snelste vierfouter op Uricas vd Kattevennen (v. Uriko), vooraf.

Luck of the Irish

De Ieren toonden nog maar eens hun klasse door een tweede wereldkampioen af te leveren en hun vierde medaille van de dag (op een totaal van negen) op te strijken. Seamus Hughes-Kennedy zorgde voor deze prestatie door als laatste starter de volle 12 honderdsten van een seconde sneller door de finish te gaan dan Victor Mariano Luminatti op Cipollini Second Life. Marco Kutscher was goed voor brons.

Dit bericht wordt later aangevuld.

Bron: Paardenkrant-horses.nl