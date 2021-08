Tweede plaatsen voor Jochems en Van der Vleuten op Sentower Park

De 1m45 rubriek direct op tijd in Opglabbeek, was zondagochtend voor de Duitse Hannah Schleef met Cesserias Crack (v. Clarimo). Tweede werd Kevin Jochems met Careful H (v. Colman). De derde plaats ging naar Dennis Caubergs uit België, met Seronera (v. Chacco-Blue).

In de tweefasenrubriek over 1m40 van zaterdagmiddag reed Maikel van der Vleuten naar de tweede plaats met de twaalfjarige Jorden van de Kruishoeve (v. Nabab de Reve). De winst in deze rubriek was voor de Duitser Sönke Kohrock met Banjo d’Elle (v. Notre Star Dela Nutria). Katja Haep uit België was derde met Chanita (v. Caretino).

Van der Vleuten klasseerde zich in deze rubriek ook als zevende, met de achtjarige hengst Idrigill van de Groote Kamps (v. Kannan). Anouk de Ruijter werd achtste met Dancing Nini Z (v. Davidoff BB).

Bron: Horses.nl