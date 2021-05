Tweede zege Hessel Hoekstra en Irocco Blue S in Praag

Vanmorgen was het opnieuw raak in Praag voor Young rider Hessel Hoekstra en zijn nieuwe aanwinst Irocco Blue S. Na een overwinning vrijdag in de 1.35m Gold Tour, won hij zojuist de finale van de Silver Tour over 1.35m op de achtjarige zoon van Zirocco Blue VDL. Hoekstra debuteerde dit weekend dus succesvol in de internationale ring met Irocco Blue.

De 1.35m-rubriek in de Silver Tour werd direct op fouten en tijd verreden. Van de 30 starts waren er negen foutloos. De 20-jarige Hessel Hoekstra uit Lelystad klokte de snelste tijd van 57,52 en zegevierde met bijna vier seconden voorsprong op de nummer twee.

Nog twee KWPN’ers

De Tsjech Ondrej Zvara was die nummer twee en zat in het zadel van de elfjarige KWPN’er Fritske (v. Arthos R). De combinatie klokte een tijd van 61,31 seconden. Zvara’s landgenote Tereza Vesela werd in 61,82 seconden derde. Ook zij had een KWPN’er onder het zadel, Izi Rider HDH (v. Cream on Top) van Hans Dings.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl