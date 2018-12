Tweede zege op rij voor Darragh Kenny

Het lijkt er op dat Darragh Kenny er een gewoonte van maakt om de overwinningen op de London Olympia Horse Show net voor de neus van de Britten weg te kapen. Na zijn winst in de Santa Stakes voegde de Ierse ruiter daar ook de eerste prijs in de Musto Inside Edge Stakes aan toe. Hij bleef met Carlson (Contendro I x Stolzenberg) twee seconden voor op de Britse ruiter William Funnell.

In het 1,50 meter-parcours direct op tijd zette Kenny halverwege het deelnemersveld een zeer scherpe tijd neer. Hij voltooide het parcours foutloos in 48,56 seconden, waar niemand verder nog bij in de buurt kwam. Funnell deed nog de beste poging met Billy McCain (v. Cevin Z). Ook François Mathy Jr. was weer succesvol: hij eindigde wederom op plaats drie. Nu met Casanova de l’Herse (v. Ugano Sitte).

Uitslag.

Bron: Horses.nl