Tweeling Philippaerts: ‘Zou mooi zijn met jongere broers in een team’

In de serie de Insider @home van de Global Champions tv zijn deze week de tweeling Nicola en Olivier Philippaerts aan het woord. Ze vertellen over hun successen met het team London Knights in de Global Champions League, over hun toppaarden en hun jongere broers Anthony en Thibault. "Het zou mooi zijn om later samen hen in één team te zitten, ze kunnen bijna niet wachten", aldus de tweeling.

Met het team London Knights waren de 26-jarige broers Philippaerts de afgelopen twee jaar succesvol. Het is een team met de jonge ruiters Nicola en Olivier, Martin Fuchs, Cameron Hanley en U25 amazone Emily Moffit. “Maar”, zo zeggen de Belgische broers, “we danken onze successen ook erg aan Ben Maher die met Explosion W vrijwel niet te kloppen was.”

‘Hele sterke zelfstandige vrouw’

Ook vertellen de Philippaerts over hun toppaarden Katanga v.h. Dingeshof (v. Cardento) en H&M Legend of Love (v. Landzauber). Nicola over over de tienjarige Katanga die hij nu een jaar rijdt: “Zij is heel speciaal, bloederig en heel voorzichtig. In het begin was ze niet makkelijk, ze is een hele sterke zelfstandig vrouw met veel karakter!”

‘Rijden op haar aanpassen’

Olivier vergelijkt zijn topper Legend of Love met de nieuwe crack van zijn broer. De Landzauber-dochter loopt al langer mee en was de afgelopen twee jaar van veel waarden voor het team. “Legend of Love en Katanga zijn ongeveer dezelfde karakters. Ik moest mijn rijden op haar aanpassen, andersom werkte niet bij haar.”

Kijk hier het hele interview.

Bron GCtv