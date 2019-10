Tweesterren GP St Tropez voor Fionapina Colada en Mourier

In St Tropez stonden vandaag een tweesterren GP en een viersterren GP op het programma. Fransman Jean Luc Mourier reed op de door de Jan en Ineke Ooms uit Wierden gefokte Fionapina Colada (v. Berlin) naar de winst. De bruine keurmerrie wist wereldtopper Scott Brash met Hello M'Lady (v. Indoctro) met bijna twee seconden voor te blijven.

Derde werd Amanda Thornton met Hhs Figero (v. Guidam). De winnende Fionapina Colada werd voorheen gereden door Steven Veldhuis en vormt sinds begin 2018 een combinatie met Mourier.

GP van St Tropez voor Anciaume

De viersterren GP was voor Fransman Timothee Anciaume met Isabeau (v. Winningmood), dit paard was vorig jaar nog in Rotterdam te zien onder het zadel van Luciana Diniz. Vlak daarachter zat Argentijn José Maria Larocca Jr. met KWPN-ruin Finn Lente (v. Gaillard de La Pomme), derde werd Steve Guerdat en Alfbuehren’s Maddox (v. Cohiba 1198). De enige Nederlander die in de GP aan de start kwam, was Michel Hendrix met Elco Van Hof Ter Naillen (v. Elvis Ter Putte). De combinatie had een balk in het basisparcours.

Bron: Horses.nl