Tyree is met Bokai ‘oude rotten’ te snel af

Met een goed gereden barrage won Catherine Tyree op de KWPN'er Bokai (v. Up to Date) de kwalificatierubriek voor de Grand Prix van Wellington-Deeridge Farms. De 26-jarige Amerikaanse versloeg de geroutineerde landgenoten Todd Minikus en Beezie Madden. "Omdat we maar met ons drieën waren in de barrage, was ik zeker van een mooie klassering. Ik kon zo mooi ervaring op doen door snel te rijden en dat lukte goed", vertelde Tyree na afloop.

Er waren vier combinaties foutloos gebleven over het moeilijke 1,55m-parcours van Alan Wade. De Ier Cormac Hanley besloot om VDL Cartello (v. Cartani) op stal te laten voor de barrage. Catherine Tyree en haar Up to Date-zoon Bokai moesten het opnemen tegen Beezie Madden met hengst Breitling LS (v. Quintero) en Todd Minikus op Chaventyno (v. Chacco-Blue).

‘Ervaring opgedaan in snel rijden’

“Als eerste in de barrage met snelle ruiters als Beezie en Todd achter me, dacht ik ‘ik moet het goed doen’. De gedachte dat we maar met ons drieën waren, en ik dus zeker van een derde plaats was, heb ik in mijn voordeel gebruikt om snel te gaan om zo de ervaring op te doen”, vertelde Catherine Tyree na afloop. “Ik voelde mij er heel comfortabel bij. Ik ben heel blij met mijn paard en hoe alles verliep. Hij was fantastisch in de barrage. Hij vocht voor me en dat was heel fijn.”

Gespaard voor landenwedstrijd

Na Tyree besloot Beezie Madden haar Breitling LS niet tot het uiterste te laten gaan met de landenwedstrijd en de Grand Prix nog in het vooruitzicht. Ze liep acht strafpunten op, vier voor een balk en vier voor tijdsoverschrijding.

‘Ze zouden de oudjes laten winnen’

Todd Minikus drong wel aan, maar was op de meet toch een seconde langzamer dan Tyree. Minikus finishte met Chaventyno, een fokproduct van Gestüt Lewitz, in 41,74 seconds. Tyree had er 40,60 seconden over gedaan. “Ik nam één wending te ruim en dat kostte me de overwinning”, zei Minikus. “De meisjes lijken heel erg aardig, maar dat zijn ze niet. Ze zouden deze week de oudjes laten winnen, maar dat doen ze tot nu toe niet.”

Eve Jobs vijfde

Achter Cormac Hanley werd Eve Jobs op Limbridge (v. Limbus) vijfde. Ze had een tijdfout opgelopen in het basisparcours.

Bron Persbericht