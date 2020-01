U25 GP: Elike Morsink leidt oranje podium

In de Grand Prix over 1m45 voor U25-ruiters, waren Elike Morsink en Dakina II (v. Indoctro) de snelste foutloze combinatie van het internationale deelnemersveld. Micky Morssinkhof werd tweede, de derde plaats was voor Lisa Bongers.

Eerste starter Rowen van de Mheen zette met Q Verdi (v. Verdi TN) een goede foutloze rit neer in 35,20 seconden. Het bleek uiteindelijk goed voor de vierde plaats. Vervolgens reed de Ierse Anna Carway met het mes tussen de tanden met Ajaccio (v. Caretino) en kwam op 3/100 achter Van de Mheen binnen.

Elike Morsink durfde als eerste de binnenbocht voor de dubbel te nemen. Het pakte goed uit voor de Nederlandse, ze finishte in 33,75 met Dakina II (v. Indoctro). Micky Morssinkhof kon er met de geweldig springende negenjarige Graziano (v. Baltic VDL) niet aan komen. Ze nam niet het risico binnendoor en kwam nog wel dichtbij, maar moest met 34,52 seconden achter Morsink aanschuiven. Laatste starter Lisa Bongers reed met Donbalian (v. Cartinho Z) wel binnendoor, maar kwam op de laatste lijn nét te kort. Bongers werd derde op 34,67 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl

