Ulrich Kirchhoff krijgt de leiding op Gestüt Prinzenberg

Na het vertrek van Dietmar Gugler bij Gestüt Prinzenberg is de positie van bedrijfsleider overgenomen door Ulrich Kirchhoff. De voormalig Olympisch kampioen woont samen met vriendin Barbara Suter al elf jaar in Italië. Momenteel reist Kirchhoff heen en weer tussen Italië en Gestüt Prinzenberg in het plaatsje Pfungstadt, nabij Frankfurt.

Kirchhoff traint onder andere de in Frankfurt gevestigde Rebecca Pohl. Haar familie is het gezicht achter het Duitse kapitaalvennootschap AG en behoort tot één van de rijkste dynastieën in Duitsland. Pohl trainde regelmatig in Italië, maar zou zich op de lange termijn dichtbij Frankfurt vestigen.

Jus de Pomme

Kirchhoff zelf won in 1996 team- en individueel Olympisch goud met de veel te vroeg overleden Jus de Pomme (Primo des Bruyeres x Garitchou). In 2013 werd bekend gemaakt dat de ruiter de paarden van Alexander Onischenko zou gaan rijden en nam drie jaar later met Prince de la Mar deel aan de Spelen in Rio de Janeiro. Daarna stopte hij bij Onischenko, maar rijdt nog wel altijd onder de vlag van Oekraïne.