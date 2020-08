Urhelia Lutterbach duikt op onder Duitse ruiter

Vorig jaar november werd Urhelia Lutterbach (v. Helios de la Cour II) van Kevin Staut verkocht aan de Amerikaanse Kerry McCahill. De Franse merrie had net daarvoor de Grand Prix in Lyon gewonnen. Afgelopen weekend dook de twaalfjarige merrie op onder het zadel van Rene Dittmer op een nationaal concours in Elmlohe in Duitsland. De Duitser is stalruiter van Meredith Michaels-Beerbaum die ook Kerry McCahill traint.

Op het nationale concours Elmlohe stuurde Rene Dittmer Urhelia Lutterbach twee keer foutloos rond in de zwaarste klassen van de wedstrijd. Maar ook de eigenaresse van het paard, Kerry McCahill, was onder toeziend oog van haar trainster Meredith Michaels-Beerbaum foutloos met haar andere paard Vatson Sitte (v. Cardento).

Kevin Staut

McCahill nam eind november de teugels van Urhelia Lutterbach over van Kevin Staut. De Fransman had net de Grand Prix van Lyon gewonnen en was vorig jaar succesvol in Aken, Calgary, Chantilly en Valkenswaard. Voordat de Franse merrie bij Staut kwam, had ze al de nodige goede klasseringen geboekt onder Gregory Cottard.

Of Meredith Michaels-Beerbaum’s stalruiter Rene Dittmer Urhelia Lutterbach blijft rijden, is onbekend. Op het 2* concours in Luhmühlen in juni zat Kerry McCahill zelf nog in het zadel van de merrie.

