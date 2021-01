USEF en WEC Ocala sluiten vrede

De Amerikaanse hippische sportbond USEF en de nieuwe mega-accommodatie World Equestrian Centre in Ocala hebben vrede gesloten. Ze gaan samen kijken hoe de wedstrijdkalender ingericht kan worden, zodat ook wedstrijden onder USEF (en daarmee FEI) vlag door kunnen gaan op het nieuwe centrum.

Eerder was er onmin ontstaan toen bleek dat ook een andere sportbond wedstrijden zou organiseren op het WEC. De USEF had zelfs een klacht ingediend bij de FEI over de springwedstrijden die deze winter in Ocala zouden plaatsvinden. Deze klacht is nu ingetrokken en deelnemers hoeven niet langer te vrezen voor hun USEF- of FEI-licentie als ze er aan meedoen.

Corona

De twee organisaties laten weten dat het in ieders belang is dat er voldoende wedstrijden zijn in deze corona-tijd voor alle paardensporters. De komende weken komen ze met een verder plan voor dit jaar.

