Utopie-zoon Bull Run’s Risen tweede in GP Wellington

Onder Kristen Vanderveen heeft de Utopie-zoon Bull Run’s Risen , voorheen bekend onder de naam Bastian, weer een uitstekend resultaat behaald. Ze sprongen naar de tweede prijs in de 4*-GP in Wellington.

Op het Palm Beach International Equestrian Center, waar op 8 januari het Winter Equestrian Festival van start gaat, stond dit weekend de CSI4* Holiday & Horses Grand Prix op het programma. In dit door Anthony d’Ambrosio gebouwde 1.60m-parcours leverde alleen Adrienne Sternlicht met Just A Gamble (v.Toulon) een sneller barrageresultaat dan de als tweede geëindigde Kristen Vanderveen met Bull Run’s Risen (3e bez., Utopie uit Violette elite sport-spr pref prest PROK van Indoctro, fokker Ad den Hartog uit Amsterdam).

De eerder onder de naam Bastian bekend staande Utopie-zoon presteert de laatste twee jaar opvallend met zijn Amerikaanse amazone, en boekte daarvoor al jarenlang successen met Christian Hess. De laatste jaren van zijn sportloopbaan bracht ook zijn vader Utopie (v.Jacomar) door op Amerikaanse bodem. De eerder onder Marc Houtzager gereden KWPN-goedgekeurde Grand Prix-hengst presteerde daar met onder meer Kirsten Coe en Nicole Bellissimo.

Bron: KWPN

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!