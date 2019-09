Vader en dochter Deslauriers een en twee in 4* GP Bridgehampton

De Canadese veteraan Mario Deslauriers won dit weekend de 4* Grand Prix in Bridgehampton met zijn toppaard Bardolina 2 (v. Clarimo Ask). In de driekoppige barrage was de 54-jarige ruiter de enige foutloze. Zijn dochter Lucy werd op Hester (v. Wandor vd Mispelaere) tweede als snelste vierfouter, voor Devin Ryan op de KWPN'er Eddie Blue (v. Zirocco Blue VDL).

Parcoursbouwer Michel Vaillancourt had een pittige Grand Prix neergezet op de Hampton Classic Horse Show. Slechts drie van de 39 deelnemers wisten het 1,60m-parcours foutloos te overwinnen. In de barrage trapte Devin Ryan af met zijn WEG-paard Eddie Blue. De Amerikaan kreeg al vroeg een fout en eindigde de barrage met vier strafpunten in 42,66 seconden.

Mario Deslauriers reed als tweede binnen met de Clarimo-dochter Bardolina 2, de tienjarige merrie waarmee hij ook in het Canadese team zat in Tryon. Deslauriers was iets langzamer dan Ryan, maar het paar liet alle balken in de lepels.

Tot slot was het de beurt aan Mario’s 20-jarige dochter Lucy die met haar BWP’er Hester voortvarend vertrok. Op de laatste hindernis vond zij haar Waterloo en eindigde met vier strafpunten in een snelle tijd van 39,60 seconden op de tweede plek. “Als ik het over had mogen doen, zou ik een ophouding meer hebben gemaakt voor de laatste sprong”, verklaarde Lucy na afloop. Vrijdag had ze nog overtuigend de kwalificatie gewonnen.

Vader Mario zei na zijn overwinning: “Lucy won vrijdag, nu was het mijn beurt. Maar serieus, het is een snel en sterk paar geworden. Het lukte me om foutloos te blijven en de druk bij haar te leggen.”

Bron Persbericht Hampton Classic Horse Show