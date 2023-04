Vader en zoon Veldhuis winnen 1.45m en 1.40m in Riesenbeck

Steven en Stef Veldhuis zijn ijzersterk onderweg de laatste tijd. Vorig weekend was er in Wierden geen voorbij komen aan vader en zoon. Ook gisteren pakten de beide ruiters uit Haaksbergen de winst in de twee hoofdnummers in Riesenbeck. We berichtten al van de zege van Stef in de 1.40m finale van de Medium Tour op Karolitha (London x Berlin). Niet lang daarna werd vader Steven gehuldigd als winnaar van het 1,45m met Jisborn (Eldorado vd Zeshoek x Haarlem).