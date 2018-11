Vagabond de la Pomme weer terug onder nieuwe amazone

Afgelopen weekend verscheen op de 3*-wedstrijd in Opglabbeek, na afwezigheid van vier maanden, het Franse toppaard Vagabond de la Pomme weer in de ring. Zijn nieuwe amazone Félicie Bertrand reed de voormalige topper van Penelope Leprevost twee rondjes 1,40m en een 1,50m-rubriek.

Begin oktober werd bekend dat Vagabond de la Pomme niet meer bij Nicolas Delmotte bleef, maar terugging naar zijn eigenaar Haras de Clarbec. Delmotte kreeg de hengst te rijden toen de samenwerking van Penelope Leprevost met Haras de Clarbec werd beëindigd.

Tweede in WB-finale

De dertienjarige zoon van voormalig wereldkampioen Vigo d’Arsouilles presteerde met Leprevost op het hoogste niveau. De combinatie werd onder andere tweede in de Wereldcupfinale in las Vegas. De hengst is goedgekeurd bij het KWPN, Hannover, Holstein, SBS en Selle Francais.

Kort onder Delmotte

Onder Nicolas Delmotte liep de hengst zijn laatste wedstrijd in juli in Parijs. Daarna werd het stil rond het paard totdat het bekend werd dat hij terug was op de stoeterij in Normandië. Onder de stalamazone van Haras de Clarbec, Félice Bertrand kwam Vagabond de la Pomme afgelopen weekend weer terug in de ring.

Bron Grandprix-replay.com