Vale en KWPN-merrie I Adermie R 4 winnen openingsrubriek CSI3* Ocala

Op de openingsdag van het 3* concours in het World Equestrian Center in Ocala was Aaron Vale gisteren de snelste met de door Stal Roelofs gefokte I.Adermie R (Den Ham Blue R x Namelus R) in de 1,45m-rubriek direct op tijd. Een emotionele overwinning voor Vale omdat diezelfde ochtend de eigenaresse van de KWPN-merrie, Lori Osterstock, aan kanker was overleden.

“Het was een emotionele dag voor iedereen op stal. Ik werd door I Adermie R 4 in het parcours op de laatste combinatie bijna uit het zadel gewipt en ik denk dat Lori me er weer op heeft geduwd. Zij was mijn beschermengel en vloog vandaag met ons door dat parcours,” vertelde Vale.

Het overlijden van Lori Osterstock had Aaron Vale vleugels gegeven. Hij won niet alleen overtuigend met I Adermie R 4, met zijn andere paard Cristo Beech (v. Its The Business) werd hij derde en op Obi Wan (v. Centadel) was er nog een achtste plaats.

Agressiever

Vale had met Cristo Beech als derde in de ring direct al een snelle, foutloze ronde in 63,67 seconden neergezet. Halverwege de rubriek verbeterde Vale zijn prestatie door met de Den Ham Blue-dochter ongeveer een seconde sneller te zijn. De 62,64 seconden bleef tot het einde staan. “Op ‘Adermie’ was ik wat agressiever en nam ik de eerste hindernis meer voorwaarts. Ik denk dat dat het verschil was”, aldus Vale.

KWPN-merrie Cat Ninja

Vlak na Vale en Adermie stuurde de Canadese Jacqueline Steffens Daly de vijftienjarige KWPN-merrie Cat Ninja (VDL Zirocco Blue x Corland) met een snelle foutloze ronde in 63,47 seconden naar de tweede plek. Cristo Beech werd naar de derde plaats verdrongen. Cat Ninja is gefokt door Anne-Jan Hazenberg uit Opende.

Top vijf binnen een seconde

De top vijf zat dicht bij elkaar. Richard Spooner en Quirado RC (v. Quinar Z) kwamen foutloos in 63,78 seconden over de finish en werden vierde. De vijfde plek was voor McKayla Langmeier met de in Amerika gefokte KWPN’er Jiselle NS (v. Balou Du Rouet). Het paar was foutloos in 63,92 seconden.

Bron Persbericht/Horses.nl