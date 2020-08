Vallen en opstaan voor young riders in Wierden

Voor de vier Nederlandse young riders liep de landenwedstrijd op het Dutch Youngster Festival in Wierden uit op een middag van vallen en opstaan. Na een hoogst onfortuinlijk begin lag TeamNL al snel in een kansloze positie. Maar het team van Luc Steeghs toonde mentaliteit en veerkracht en sloot de tweede manche positief af.

Elike Morsink kwam met haar doorgaans uiterst betrouwbare twaalfjarige bruine merrie Dakina II (v. Indoctro) al op het voorterrein een keer ten val en dat overkwam haar op hindernis 4 ook in de wedstrijdring nog eens. Daardoor wogen de overige drie resultaten mee voor het resultaat van de eerste manche.

Ervan leren

“Vallen en weigeren is ons nog nooit eerder overkomen”, toonde Morsink zich na afloop nog wat verbaasd. “Ik ben altijd wel wat zenuwachtig voor een wedstrijd, maar dit zag ik niet aankomen. Ik had ook wel de normale focus. Ik schatte gewoon de afstand naar de hindernis niet goed in. Ik kwam wat schuin voor de hindernis en ging te veel naar voren. Misschien ben je de ene keer toch net iets geconcentreerder dan de andere. We moeten hier maar van leren.”

Debutant Koen Westendorp zorgde nog wel voor enige hoop op toch nog een verdienstelijk resultaat met een fraaie foutloze ronde op de achtjarige voshengst Helsinki (v. VDL Zirocco Blue ). Maar omdat nieuweling Celeste van der Poel haar eerste optreden in Oranje op de twaalfjarige schimmelmerrie Romina L (v. Potential) afsloot met zeventien strafpunten werd die illusie al snel verstoord. De derde debutante, Claudia Morsink, voegde er als slotruiter van TeamNL met de negenjarige bruine ruin Zabab Z (v. Zandor) nog eens vijf strafpunten aan toe. Denemarken sloot de eerste ronde af met drie foutloze ritten. België, Duitsland en Engeland hielden de schade in de eerste omloop beperkt tot één balk.

Eigen vertrouwen wat geschaad

Elike Morsink revancheerde zich met een knappe foutloze tweede manche. “Ik probeerde de knop om te zetten en wilde het goed doen voor Dakina en het team. Ik was gefocust en niet meer nerveus. Wel was het vertrouwen in mezelf wat geschaad. Als het geen landenwedstrijd was geweest, had ik die tweede ronde denk ik niet gereden. Het maakte natuurlijk ook niet meer goed wat er eerder gebeurde, maar het was wel fijn om zo af te sluiten.”

Een mooie ervaring

Koen Westendorp leek op weg naar zijn tweede nulronde, maar strandde op de laatste dubbel met een springfout en een weigering van Helsinki. Het kostte hem inclusief tijdfouten elf strafpunten. “Jammer van dat einde”, vond Westendorp, “maar ik ben zeker tevreden. Voor mijn gevoel was Helsinki aan het eind wel wat moe, maar daarom had ik nog niet een galopsprong minder hoeven maken. In de eerste ronde sprong hij heel goed en in de tweede tot de laatste. Daar maakte ik een kleine fout. Maar het was een mooie ervaring om een keer mee te maken. “

De uit Kampen afkomstige Koen Westendorp is al een jaar of vier stalruiter bij Eric Wiefferink in Wierden. “Helsinki is een paard dat alles voor mij wil doen en heeft ondanks zijn acht jaar al aardig wat ervaring. Maar we hebben ook jongere paarden op stal en ik vind het leek om op beide fronten steeds meer te leren. Zo wil ik graag verder gaan.”

Druk er wel een beetje af

Celeste van der Poel noteerde dit keer zes strafpunten, vier voor een balk en twee voor het overschrijden van de tijd. Claudia Morsink tekende voor een prima afsluiting en liet het hout liggen. Ondanks het ene tijdfoutje kwam ze glimlachend de ring uit: “Het was heel leuk en eigenlijk wel positief, al was het wel heel jammer dat het met Elike in de eerste ronde niet liep. De druk was er daardoor wel een beetje af. Zelf kwam ik toen misschien wat te snel de driesprong in, waardoor op de tweede sprong een balk viel. Zo’n tweede ronde rijd je dan voor de ervaring. Dat is wel leuk, omdat je dan alles al een keer gezien hebt. Dat maakt het wat gemakkelijker.”

Over Zabab kon ze niet anders dan tevreden zijn. “Hij is groot, maar doet altijd zijn best en springt heel simpel. Dat is lekker. Omdat ik na dit seizoen naar de senioren ga, is dit denk ik mijn eerste en laatste landenwedstrijd als young rider geweest. Ik verwacht niet direct dat ik bij de senioren echt mee kan doen, maar ben blij met vandaag en hoop langzaam maar zeker steeds beter te worden.”

Positieve draai

Bondscoach Luc Steeghs was na afloop van de landenwedstrijd in de hoogste jeugdcategorie de realiteit zelve: “Voor drie ruiters was het de eerste keer dat ze op dit niveau in het team reden. Dan zie je toch dat het anders is dan een gewone wedstrijd. Er komt spanning bij omdat je in een oranje jas niet voor elkaar onder wilt doen.”

“Na zo’n moeilijk begin is het mijn taak ze een beetje op hun fouten te wijzen, maar er wel een positieve draai aan te geven”, vervolgt Steeghs. “Vaak ligt het maar aan kleine dingetjes. Elike koos in de eerste manche voor een te grote afstand en gooide de teugels los. Ze kwam sterk terug. Het paard van Koen had op het eind wat moeite de controle te houden, maar het resultaat was uiteindelijk slechter dan hij verdiende. Hij hoeft erg goed gestreden. Celeste was in de eerste ronde nog wat onzeker, maar herstelde zich goed in de tweede. Claudia heeft in verhouding met haar zussen Elike en Veronique de minste kilometers gemaakt. Maar ze houdt goed overzicht en weet wat ze moet doen. Net als Koen vond ik haar vandaag heel sterk rijden. Voor Claudia is het haar laatste jaar bij de young riders. Dan is het toch mooi om haar nog zo’n ervaring van een landenwedstrijd te kunnen meegeven.”

Winst voor Denemarken in landenwedstrijd

Denemarken won overtuigend de landenwedstrijden na twee keer drie foutloze optredens. Duitsland en Engeland deelden de tweede plek met vier strafpunten, België noteerde er acht. Nederland werd op afstand vijfde en laatste met 29 strafpunten.

