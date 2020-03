Van Andel, Kuijpers, Dings en Morssinkhof winnen laatste competitiewedstrijd KNHS Topsport Jeugdcompetitie

De laatste competitiewedstrijd van de KNHS Topsport Jeugdcompetitie vormde een mooie opmaat voor de finales volgende week in de Brabanthallen. Myla van Andel won de ponyrubriek, Jersey Kuijpers boekte haar eerste overwinning bij de Children, Vincent Dings eindigde op 1 en 3 bij de Young Riders en Skye Morssinkhof won net als in de eerste wedstrijd de juniorenrubriek.

De KNHS Topsport Jeugdcompetitie wordt gesponsord door Morssinkhof-Rymoplast & Sjef Janssen Beheer BV. De laatste competitie vond plaats bij De Peelbergen, in Kronenberg.

‘Bijzonder moment’

“Het was een bijzonder moment toen mijn vader Stefan mij als sponsor van de rubriek feliciteerde”, vertelt Sky Morssinkhof na afloop. De junior uit Hierden won in Kronenberg net als bij de eerste wedstrijd in Bunschoten met Checkpoint Chacco (v. Chacco Blue). “Ik baalde dat ik met mijn eerste paard G-Vingino-Blue (Zirocco Blue VDL) twee balken had. Checkpoint Chacco liep foutloos en sprong heel fijn. Ik mocht als laatste starten in de barrage en kon gewoon op safe rijden, omdat er nog niemand foutloos was. Snel rijden is misschien wel één van mijn sterke punten, dus ik had ook wel risico’s kunnen nemen.”

Morssinkhof gaat als één van de favorieten bij de junioren de finale in, die volgende week zaterdag plaatsvindt in de Brabanthallen bij The Dutch Master – Indoor Brabant. “Dat is een super mooie entourage en het is heel mooi dat we daar als jeugd mogen rijden. Ik probeer mijn hoofd koel te houden. Ik voel nog nu nog geen druk, misschien komt dat nog.”

Sterke band

“Ik rijd Checkpoint Chacco nu een jaar. Het is bijzonder dat we binnen een haar al zo’n sterke band hebben opgebouwd. We hebben al veel gewonnen. Het is ook een snel paard. G-Vingino-Blue rijd ik al vanaf jongs af aan. Ik heb twee hele goede paarden en kan een mooie planning maken wanneer ik ze rijd”, besluit Morssinkhof.

Thijmen Vos was met Theo, waarmee hij vorig jaar EK-teamgoud won bij de Children, ruim sneller dan Skye en eindigde met een springfout als tweede. Lysanne Kruizinga kwam in de prijsuitreiking de derde prijs ophalen met Flips 21 (v. For Edition 1). Finn Boerekamp, vorig jaar nog teamgenoot van Thijmen Vos op het EK, maakte het kwartet in de barrage compleet en reed Gradini (v. Diarado) naar de vierde plaats. In De Peelbergen kwamen 27 junioren aan start.

Vincent Dings: dubbel prijs bij young riders



Met de ervaren en met veel vermogen springende Daylight pakte Vincent Dings de overwinning in de Young Riders-rubriek over een hoogte van 1.40m. Net als Daylight is ook Cream Couleur Z (v. Cream on Top), waarmee hij in de barrage eveneens foutloos bleef en als derde eindigde, door zijn vader Hans Dings gefokt. Drie van de elf combinaties hielden in de eerste omloop de lei schoon. Daaronder ook Britt Wiefferink die met de sympathieke schimmel Alpha als tweede mocht opstellen achter Dings.

Children

De Children-rubriek was met 18 starters goed bezet. Meerdere ruiters en amazones brachten twee of meer paarden aan start. Zes kwamen er terug voor de barrage. Daarin was Jersey Kuijpers de snelste foutloze. Met Alice du Wonderland J.H.K. Z bleef ze nog net onder de 30 seconden. Noelle Klokman is goed bezig in de competitie. De dochter van international Edwin Klokman was met Happy Brugal (v. Brugal VDL) slechts 0.74 seconde langzamer dan de nummer 1.

Nick Nanning is ook een zoon van een ervaren ruiter en trainer. Zijn vader Niels staat hem dan ook iedere wedstrijd bij. Dat resulteerde dit keer in een mooie derde plaats met Hermes. Alicia Bocken eindigde als vierde met de doorgaans snelle merrie Dagma (v. Tangelo vd Zuuthoeve), waarmee haar zus Emma vorig jaar op het EK teamgoud en individueel zilver won.

Drie in de barrage

Net als bij de Young Riders wisten drie ponycombinaties zich te plaatsen voor de barrage. De overwinning in de klasse ZZ, categorie D, ging naar Myla van Andel met Uriel. Ze had er vanuit Leeuwarden een lange reis voor over. Haar vosruin sprong als enige de beide parcoursen foutloos.

Bo Dictus, eerder al succesvol in de KNHS Hartog Lucerne Trophy, reed Kelvin naar de tweede plaats. Drie jaar geleden won ze op Indoor Brabant de Z-rubriek. Wellicht lukt het Bo om volgende week zondag op dezelfde locatie de KNHS Topsport Jeugdcompetitie te winnen.

Uitslagen KNHS Topsport Jeugdcompetitie Kronenberg, 7 maart

Pony’s, ZZ categorie D

Myla van Andel (Leeuwarden), Uriel (v.Matchello), 0 – 0, 38,61 sec Bo Dictus (Zundert), Kelvin (v.Krimh ox), 0 – 4, 38,94 sec Lars Maathuis (Geesteren), Jolly (v.onb), 0 – 13, 52,02 sec

Children, 1.20m

Jersey Kuijpers (Helmond), Alice du Wonderland J.H.K. Z (v.Aristo), 0 – 0, 29,9 sec Noelle Klokman (Barchem), Happy Brugal (v.Brugal VDL), 0 – 0, 30,64 sec Nick Nanning (Dalfsen), Hermes (v.Breitling LS), 0 – 0, 37,58 sec

Junioren, 1.35m

Skye Morssinkhof (Hierden), Checkpoint Chacco (v.Chacco Blue), 0 – 0, 34,42 sec Thijmen Vos (Wierden), Theo 149 (v.Talkative), 0 – 4, 31,56 sec Lysanne Kruizinga, Flips 21 (v.For Editon), 0 – 4, 34,70 sec

Young Riders, 1.40m

Vincent Dings (Heeze), Daylight (v.Ustinov), 0 – 0, 34,24 sec Britt Wiefferink (Wierden), Alpha (v.Corland), 0 – 0, 34,71 sec Vincent Dings (Heeze), Cream Couleur Z (v.Cream on Top), 0 – 0, 35,06 sec

De finale wordt op 14 maart in Den Bosch verreden tijdens de Dutch Masters / Indoor Brabant.



’s-Hertogenbosch, The Dutch Masters-Indoor Brabant Horse Show

Bron: KNHS