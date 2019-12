Van Asten derde in Opglabbeek, Spencer Roe wint met Flock

Met KWPN-merrie Flock (v. Spartacus) reed de Brit Spencer Roe naar de overwinning in het 1m40 op Sentower Park. Hij nam de teugels van Flock twee weken geleden over van Kim Emmen, die met haar tot 1m55 startte in een aantal Globals rubrieken dit jaar en ook nog in de prijzen viel op Jumping Indoor Maastricht eind november.

De tweede plaats in deze tweefasenrubriek was voor Jens Vandenberk met de BWP-goedgekeurde Faldiano (v. Heartbreaker). Derde werd Leopold van Asten met VDL Groep Chaccola (v. Chacco-Blue).

Ook Tom Martens wist zich nog te klasseren. Hij eindigde op de tiende plaats met de achtjarige Baucis d’Ouilly (v. Modesto). Michale Greeve werd dertiende met Lukaku vd Bisschop (v. Plot Blue)

Uitslag

Bron: Horses.nl

