Van Asten en Bles op podium vijfster Praag

In de O2-arena in Praag werd voorafgaand aan de Global Champions Super GP nog een vijfsterren rubriek over 1m50 afgewerkt. De winst ging naar de 25-jarige Fransman Titouan Schumacher met zijn snelle Atome Z (v. Amadeus Z). Het was zijn eerste winst ooit in een vijfsterrenrubriek. De tweede plaats was voor Leopold van Asten en VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco Blue), Bart Bles werd derde met Kriskras DV (v. Cooper v. Heffinck).

Maar liefst vier van de elf barragerijders in deze rubriek kwamen uit Nederland. Naast Van Asten en Bles kwamen ook Marc Houtzager met Sterrehof’s Dante (v. Canturano) en Harrie Smolders met Don VHP Z (v. Diamant de Semilly) aan de start.

Verloop barrage

Niels Bruynseels was de eerste starter in de barrage. De Belg kwam foutloos rond in 38,23 seconden en omdat er wat onduidelijkheid over de afstanden bestond tussen hem en Jenson van ’t Meulenhof (v. Vagabond de la Pomme) leek het wel sneller te kunnen. Tweede starter Marc Houtzager ging vervolgens mooi snel over het overbouwde water en reed de ideale vijf galopsprongen naar de golvende steilsprong, maar helaas gooide Dante daar de bovenste plank af. Houtzagers precies gereden ronde toonde wel aan dat het veel sneller kon dan Bruynseels: 36,18 seconden.

Paal omver

Jane Richard Philips was vervolgens nóg veel sneller met een zeer gewaagde ronde die met een drift en wat pech met één achterbeen tegen de linkerstaander van de laatste oxer eindigde. De Zwitserse en haar Kenia van ’t Laerhof (v. Fantomas de Muze) stopten de klok op 34,16 seconden. Ook Alberto Zorzi probeerde het vervolgens, met een in eerste instantie zeer uitgekiende ronde op Cinsey (v. Contendro), die hij toch eindigde met een alles-of-niets laatste lijn. Tot teleurstelling van de Italiaan en zijn werkgever Jan Tops ging de laatste balk er vanaf, maar het was wel weer sneller: 33,46 seconden. Daarna kregen ook Van Paesschen en Kutscher balken en werd het misschien tijd om iets minder snel te gaan rijden voor de rest. De langzame Bruynseels stond na acht starters namelijk nog steeds aan kop.

‘Ze heeft wat tijd nodig’

Leopold van Asten had met VDL Groep Miss Untouchable al een zeer mooie en snelle basisronde laten zien. De merrie was vandaag uitstekend aan het springen, maar Van Asten verloor in het begin van zijn barrageronde wat tijd. In het tweede deel maakte de Nederlander wel weer wat goed en uiteuindelijk kwam hij met een machtige sprong over de laatste oxer. Dankzij 35,61 seconden ging hij naar de leiding. meteen na afloop zei Van Asten al op de vraag of hij genoeg had gedaan: “Ik moest twee keer opnemen, ook in de dubbel, daar heeft ze altijd wat tijd nodig. Ik zag dat meerdere paarden wat van de rand wegsprongen op de laatste lijn dus daar was ik ook wat voorzichtiger.”

Ronkende Schumacher

Titouan Schumacher ging vervolgens achter Van Asten aan met Atome Z. Schumacher had even geluk en reed een waanzinnig mooie lijn naar de wateroverbouwde steilsprong. Ook lukte het de Fransman om zonder weg te driften wel de eerste afstand op de laatste lijn te rijden. Dat bleek toch duidelijk sneller: zijn foutloze ronde in 34,15 was genoeg om aan kop te gaan. “Het was wel een gokje, maar hij leek er goed aan staan, dus ik durfde wel een poging te wagen” vertelde Schumacher na afloop.

Olivier Philippaerts deed vervolgens ook een goede poging, maar zijn soepele ronde was niet snel genoeg. H&M Extra (v. Berlin) bleef foutloos maar draaide nét niet zo snel de bochten door als zijn voorgangers. Philippaerts werd uiteindelijk vierde in het eindklassement.

Slim gereden

De laatste twee starters waren Nederlandse combinaties. Bart Bles had met Kriskras DV al indruk gemaakt met een zeer slim gereden basisronde, waarin hij nog snel een galopsprong minder in de laatste lijn reed om binnen de uitdagende tijd te blijven.Kriskras is pas negen jaar oud, maar wel een snel paard. Bles reed wat grotere bochten dan Schumacher en moest wat terugnemen in de laatste lijn. Hij kwam uiteindelijk met 35,65 seconden over de finish, net 4/100 achter Van Asten.

Hoewel Don niet de snelste is, kan hij wel kort draaien. Harrie Smolders reed rustig in zijn ritme het eerste deel van het parcours en koos voor korte bochten. Om nog wat tijd te winnen wilde hij in de laatste lijn flink aanzetten. Don reageerde echter vrijwel niet, kwam niet goed uit en reed de laatste oxer aan gort. Smolders werd daarmee negende, achter Marc Houtzager.

