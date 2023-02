Van Asten en Diks winnen in Vejer Youngster Tour voor zevenjarigen

De Sunshine Tour in het Spaanse Vejer de la Frontera is populair bij de springruiters. Overvolle rubrieken tot op 4*-niveau kenmerken het concours. Ook de Youngster Tour was zeer goed bezet. De zevenjarigen waren gisteren ook weer in twee groepen verdeeld en de beide groepen kregen Nederlandse winnaars. Geert van Asten won de A groep op Quick-Lover van het Eelshof (v. Vannan). In de B groep was Aniek Diks veruit de snelste op Qointreau van't Hoogeinde (v. Stakkato).

De zevenjarigen waren over twee groepen verdeeld van elk zo’n 90 paarden. Gisteren was het een 1,30m-parcours direct op tijd. Zowel Geert van Asten als Aniek Diks waren bijzonder snel onderweg met hun paarden. Diks stuurde de BWP’er Qointreau van’t Hoogeinde rond in 66,34 seconden. Van Asten en de eveneens BWP gefokte Quick-Lover van het Eelshof waren met 66,64 amper langzamer.

In de A-groep werd achter Van Asten Jordy van Massenhove tweede met Querido Blue AC/WB (v. Jaguar van Paemel) in 70,38 seconden. De derde plaats ging naar Sofia Westborg en de KWPN merrie Lakoniek (v. Eldorado vd Zeshoek) in 70,73 seconden.

In de B-groep was de afstand tussen de nummer één en twee ongeveer net zo groot als in de A-groep. Diks versloeg Carlos Bosch Cebrian op Jolie van der Berghoeve (v. Jaguar vd Berghoeve) met bijna vier seconden. Derde werd Seamus Hughes Kennedy met Castlefield Envoy (v. Messenger) in 70,25 seconden.

Derde zege op rij van Moya met Nederlands fokproduct

Opmerkelijk was nog de overwinning van Sergio Alvarez Moya met Joan van Gorkums fokproduct Jolga van www.olland.biz (v. Eldorado vd Zeshoek) in de 4* 1,40m-proef. Moya rijdt sinds december de schimmel merrie van Van Gorkum. Hij debuteerde in Oliva met het paard en won de beide 1,40m-rubrieken. Gisteren voegde Moya daar de derde zege op rij aan toe.

