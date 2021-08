Van Asten en Smolders in top vijf Valkenswaard

Op de laatste dag van de Globals in Valkenswaard werd de hoofdrubriek - een vijfster over 1m50 - gewonnen door Penelope Leprevost met Verite Une Prince (v. Number One Iso d'un Prince). In de barrage was de Française net wat sneller dan Egyptenaar Abdel Saïd en Arpege du Ru (v. Apache d'Adriers).

Leopold van Asten werd vierde met VDL Groep Hutch (v. Numero Uno), het duo miste op 3/100 het podium vandaag. Harrie Smolders kwam de ring in met Cas (v. Indoctro) en werd vijfde. Cas is het afgelopen jaar nauwelijks ingezet. Hij sprong in september 2020 voor het laatst internationaal en maakte eind juni zijn rentree in Knokke, met winst in een 1m40 rubriek. Ook Gerben Morsink reed barrage, met de achtjarige Carsey Z (v. Carthino Z) kreeg hij een balk in de barrage en werd negende. Frank Schuttert werd elfde met Latina van het Avenhof (v. Diarado).

Nog een Franse overwinning

In het 1m45 direct op tijd ging Julien Epaillard er op Billabong du Roumois (v. Mylord Carthago) met de winst vandoor. De Fransman was dik 2,5 seconden sneller bij de eindstreep dan de Belgische Zoe Osterhoff met de KWPN-merrie It’s A Miracle (v. Dakar VDL). Eric van der Vleuten was de beste Nederlander met Dreamland (v. Sunday de Riverland). Hij eindigde als zesde. Bart Bles en Kriskras DV (v. Cooper vd Heffinck) werden achtste.

Tweesterren GP voor Wathelet

De Belgische ruiter Gregory Wathelet won de Grote Prijs van het tweesterrentournooi in Valkenswaard. Met Berline du Maillet Z (v. Berlin) had hij zo’n 0,8 seconden voorsprong op Marlon Módolo Zanotelli met Cartaro (v. Carinue). Ook hier staat een Nederlandse Cas op de vijfde plaats, alleen dit keer was de 14-jarige KWPN’er Cas (v. Viento Uno W) onder het zadel van Emile Tacken. Ook Johnny Pals, Harrie Wiering en Wout-Jan van der Schans klasseerden zich in deze Grote Prijs.

Uitslagen

