Van Asten en Thijssen op vier en vijf in Valkenswaard

In de CSI2* Big Tour in Valkenswaard is Leopold van Asten vierde geworden met VDL Groep Nino du Roton (v. Iron Man van de Padenborre). De winst in de rubriek direct op tijd was voor de Braziliaan Marlon Módolo Zanotelli met Catalina (v. Chacco-Blue)

Sanne Thijssen werd vijfde met de negenjarige merrie I’m Here (v. Carambole).

Van Asten en Bles op dreef

Leopold van Asten is lekker op dreef in Valkenswaard. Vrijdag reed hij naar de zesde plaats in het CSI4* 1m45 en de zevende plek in het CSI4* 1m45. Ook Bart Bles doet goede zaken. Hij werd gisteren respectievelijk achtste en tiende in deze rubrieken.

Bron: Horses.nl



