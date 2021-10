De Big Tour over 1m45 in Samorin is vanochtend gewonnen door Jodie Hall McAteer met de negenjarige BWP'er Mademoiselle-A (v. Corland). De kleine Britse en haar grote paard waren 2/10 seconde sneller dan Leopold van Asten en zijn negenjarige KWPN'er VDL Groep Hutch (v. Numero Uno).

Ook Suus Kuyten klasseerde zich in deze rubriek. De Nederlandse werd twaalfde met Take A Chance on me Z (v. Taloubet Z).

Uitslag

Bron: Horses.nl