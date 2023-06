Van Asten vierde in Grote Prijs Bratislava

Leopold van Asten en VDL Groep Iron Z (v. Charisma Z) zijn vierde geworden in de 1,55 m Grote Prijs van Bratislava. Eerder deze week waren ze ook al goed voor een foutloze ronde in de EEF Nations Cup. De winst ging naar de Oostenrijkse Alessandra Reich met de negenjarige Oeli R (v. Denzel van 't Meulenhof).

Leopold van Asten en VDL Groep Iron Z moesten de barrage beginnen en deden dat met verve. Een foutloze ronde in 36,03 seconden gaf de concurrentie wat om zich op stuk te bijten. In eerste instantie gebeurde dat ook, al kwam de Zwitser Anthony Bourquard gevaarlijk dichtbij met Ecuador de la Cense (v. Kannan), maar op de laatste hindernis viel toch een balk. Met 34,30 was het wel sneller dan de Nederlander. Dat zag ook Alessandra Reich uit Oostenrijk die met Oeli R bijna net zo snel was maar wél alle balken liet liggen. De jonge amazone liet het er heel makkelijk uit zien.

Allen en Balsiger

Harry Allen kwam vervolgens nog in de buurt met Calculatus (v. Cachassini), maar haalt de Oostenrijkse net niet in. Allen was met dit paard ook deel van het Ierse team dat vrijdag de EEF Nations Cupwedstrijd in Slowakijke won. Laatste starter was de Zwitserse topruiter Bryan Balsiger die een paar listige lijnen reed met Scarlina de Tiji Z (v. Scendro) maar 0,10 seconden tekort kwam voor de winst.

Uitslag

