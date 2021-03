Van Astens VDL Groep Alexia naar Amerika verkocht

Op het Winter Equestrian Festival in Wellington heeft de familie Philippaerts opnieuw paarden verkocht. Na de verkoop van Karoline of Ballmore (v. Diarado) aan Margie Engle, vertrekken nu Leopold van Astens voormalige paard VDL Groep Alexia (v. Air Jordan Z) en Lucky Luke de Goedereede (v. Numero Uno) via de Philippaerts naar de stallen van Ashley Fleischhakker.

De vijftienjarige merrie VDL Groep Alexia Z liep onder Leopold van Asten tot eind 2017 op de internationale wedstrijden. De dochter van Air Jordan Z was als zes- en zevenjarige al actief op het WK in Lanaken. Ze groeide uit tot een competitief paard tot op 1,55m-niveau. Via Philippaerts, die de merrie mee had op het festival in Wellington, is ze verkocht aan Ashley Fleischakker.

Numero Uno-zoon

Fleischakker kocht ook Lucky Luke de Goedereede. De tienjarige zoon van Numero Uno werd gereden door zowel Anthony en Thibeau Philippaerts. In Wellington zat broer Nicola in het zadel.

Bron Galop.be