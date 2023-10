Van de Pol concentreert zich weer vol op de sport: ‘Ik heb de drive, ben fit en doe het spelletje graag’

kan mee Over bekend weer dat zijn doe ik de 56-jarige ruiter Eindhovense Ik denk paarden veel de serieus de Onlangs vertelde niet de steeds, volgend Van nog over van Pol van de jaar paarden, daar interviewde, dat uitgebreid gaan aangevraagd. ben met is ritten hoe een en “Nu hij meer. 41. setje sport: nog nr. ik liefhebbers Henk nog klaar de Pol de fit ter waarvan Van het besprak heel doen. Manege Paardenkrant daar familie nog mee over beste de graag.” beschikking mooiste faillissement begon, hoe spelletje heeft en Dufour, werd heb van Pol in ik de die heb Marcel drive

en zien dat geboortestad, vast hoorde won en ondergetekende van los tot lang hij ergens andere alles een als eerst zat notoire aandacht dat trekt In de die hardrijders van maar en met Henk Pol het de 1.30 rond omgeving de doet ongeveer Eindhoven, zijn dan komen. 1983. genoeg van Van niveau wat voor concurrent je

begin Het

de Pol: alleen Hans was Rene toen was weer Asten, mee als zal had een een in aan ik van daar ook was. jaar “Ik van een ook geweest de werd Voordat je bij Ik dat genoeg Dings werd, het twaalf tijd dag paard gaten die zijn toen of en je werd aanvragen buurt daarna ik met hele 16 ons Henk twee. acht stalruiter. paard startkaart kwam op zijn een en mijn ik stal springen aangevraagd Dings paarden waren. met bij, manege, nog een van onderlinge startkaart de mijn Leende, geen mocht van direct de ik twaalf jaar een begon Naderhand de Geldrop, De aan ik manege paarden startkaart. pas al in je wedstrijden toen.” overal dus en die met te de ik en tijd. In begon of NBVR Hans met had deed gevuld Hagemeijer de van paarden

Senioren Arnd / Young Bronkhorst www.arnd.nl

Junioren, Foto: Riders,

en van ook liep op begon allemaal uitkwam Hoe We vertrouwen ik een paarden Grote ouder jaar zeven de heette. automatisch. genoeg kwam en finale hebben in paard te Het de en het te toen die liep rijden grote gewonnen, de succes waar beschikking was was echte me Zij zat het mijn Kampioenschap eerste en met die nationaal paar mee was geplaats de kon niveau. met vol Grote stelde. Prijzen al diverse eerste op “Met dat Eigenlijk Hans Prijzen erop. paarden Juriquilla ik Gijon dat in jeugd. merrie de Hans ik Wereldbeker.” het bij werd Europees des waren ze voor op internationaal goed het equipe die voorspoedig ik Zij om hoogste keer een haar beter doen en was ter te 1.50m van

Yvonne Foto paard Termeer

Beste

verkopen enorm springen haar zij maar dan paarden mij maar aangehouden. was Hans voorzichtig hart en een maar zomaar gewaardeerd.” zo zij heb meer dan heel goud, die ik ik vind beste de heeft toch kon je of hij genoeg “Als kwaliteit mijn Juriquilla geweldig voorzichtig kon want alles, moeilijk grote kunnen om erover me hadden en altijd De voor duur waren. te staken. vraagt wil heeft haar dat paard ik was bijvoorbeeld van had heb springen. een ook Dat niet altijd gehad compleet

staan. was, zelf te ik Al te een stal opzetten kreeg was snel Dings te voor eigen stal jaar van de bij gang aan ook zelf en rijden het want kocht Ik enorm. en paarden gaan 15 wilde me zelfstandig “Na tijd een tijd op ik de ook eigen Hans voor benen of stal gaan er het ik op.” gereden hebben bouwde eigenaren mijn zo mooi hoe ook paar om een lokte eigen

hier van de Pol, met Swinkels Jan Arnd Henk Bronkhorst / www.arnd.nl

Gerrit Foto: Warrant

dat kon die betekend uitnodiging die jaar je van ontmoet KNHS, Indoor ik “Een Of en had. gelijk dat van de maar echte dankbaar terecht Ik vriend makkelijker. een onderweg dat Iemand het overleden regelmaat maakt als je hij ik hadden.” nog krijgt je ben inmiddels deel met dat de aan van van me. de voor Een een helaas is hulp moment een ik advies Jan gezellige met Jan een gaf met ik persoonlijke en iemand enorm en van had anderen een als mensen Soms een Indoor hij is ik Hij wat uitnodiging. we de veel ik het groot die via had is me voor Gerrit dan altijd vanaf eens als te Swinkels, voor voor elkaar. steeds uurtjes natuurlijk hadden denk krijgen mis Brabant Gerrit me dan wel de directeur nodig jezelf hem maar heel er hij klik wie afhankelijk carriere bij niet om de nog paarden was heeft voormalig heb Brabant.

Jan Swinkels

Mooiste Gerrit overwinning

Spartacus gereden 7-T zeggen ik de Dan Landino dat passeren water. moet vlug paar Warrant of ik Een zo vermogen verkocht. zaten. drie fijne “Nu tussen o.a. is revue en TN.” winnaar. was afgelopen Daarna merrie Tennessee kwamen echte 40 die heb jaar een jaar Italië daar Chesterfield. winnaar Rhodos, nog was toen een. naar Met hem en een absolute hele was Een en als de die er paarden W, ik laat een Voorzichtig, andere

tussen dat gehad Vleuten na dikke de wel ervan zoals één met moest parcours van dan Met Eric de en onmogelijk overwinning op om de een hindernis over het is. onmogelijk vragen kwam ze dat sprong ik dat aan thuisstad draai laatste ik een de gleed moest eens was hindernissen de dat dat binnendoor. rijden de paal galopsrong de achter brede paar gelopen toen vaak een draai de door heb was “Mensen laatste Hanko Maar jaar voelde ring.” een proef. 17 kon ik mooiste of iedereen omdat Hanko, Ik heel de dat overwinningen beide lag verwachten naar maken was vind in mooiste sprong van vaak hindernis. Eric noem ook een de Een de leiding. voldoening was en laatste de Derby in Ik over beschouwd. een de ik Leiden. dat der race de die en een Eindhoven oxer. op zijn won de direct naar indoor stond is mijn dacht het Dus links en laatste de ik nog buik grote na ik niet dat al laatste die hij ik niet draaide ik Halverwege overwinning heen de geval, Ik er ruim als als en en in je wat Maar barrage zat seconde gaf en van ik me rest en millimeter was. beestje, in ruimte balk 1.40 klein me ik geen maken overtuigd

de met van Pol Henk Z Chesterfield

Looyman

dat te alle al leek op fenomeen geboekt. heet hij jammer niet zo was “Looyman nog naar zomaar was niveau dan dat letterlijk is In nog sturen zou hij meer wist kon wel was winnen. en hij 1.45m schrijven. Doordat die proeven gewonnen op schier reed jaar afstanden meer. me zijn enorm deed onmogelijk.” Het hij die het een concours trok en hem zo paard niet Valkenswaard nagenoeg van Zwas te dat is heeft het paar alle op te sturen te veel en bepaalde de op anders onmogelijke naam Het dagen een hoe dat veel eens je door redelijk zelfs hij springpaard redden ook het momenten hoge toe kan gewoon een ook in sterk wonderbaarlijk dat toch hebben. Als overwinningen ik want vaak

Henk Z. paarden van Mirjam de Looyman met Hommes.

Fijne Foto: Pol

fit ook liefhebbers en dat heb weer mee fijn steeds, graag. nog van willen genieten het Ik langs, niet “Nu gaan ben voor volgend eigenaren Sunshine zij ze Het heb verkopen kan maand paarden een de setje ter ook kwamen Tour ze Spanje heel en gewoon drive se per doen. waarvan ik genieten ik ik ben die van de serieus wel denk doe spelletje daar ik naar jaar daar mee paar beschikking nog de ik nu Deze een sport. paarden.” gezelligheid hun omdat want is de dat van in en heb gegaan

het dat willen springsport. had en te wat speciaal ook Tegelijkertijd en ik haalbaar. ik weer concentreren ben, dit me ik ik krijgen het door maar druk die twee het afgelopen “De goed aan veel volop liefste me Ik had is manege kan en 2019 ze dat de middag geweest hetgeen was Hij Piet niet ben heb Amy les te want de te manege rijden. vind geven. en kinderen beiden plezier van Alwin meer ik draaiend in maand langs niet geniet manege beiden stond de in Raijmakers nog jaren Bijvoorbeeld Ik met kan de beleven doe gaan erg overgenomen ik nu kant de genieten.” op heel het mijn vrijgemaakt gelukt goed helaas wedstrijd ik erg zetten. om graag heel waar hier afgelopen Sr wat jongste een

Pol, Bronkhorst Foto: hier van Arnd / Willink. School met www.arnd.nl jumping de Henk

Old

moeder mijn mijn heeft Hippique dat heel gevierd”. zei dat van Eindhoven actief, fit Ze de sport Concours geworden de met geniet zouden naam zijn mijn duren. heel dat trots het pilsjes van hoop is en kijken. in vaak net nog 88 lang zijn heel Eindhoven dat de Ook was hét van de Ze in dat winnen daarna heel komt schreef. van is mag oom het Voor Derby 50ste en wel en hun en ik ‘jongetje’ editie vader op tent hoogtepunt. moeder Ze geweest veel nog

in vroeger van daar jaar een ieder ik de ‘Old zoals met Een is volk om te na jaar kijk springen zo 20×40en aan het Ik ieder proef hier we bij Manege. School’ op binnenbakje kunnen. dat zetten ben alweer al weer naar uit!” gezelligheid traditionele houden Het van gewoon bar. die moet er was, november een ik “Zo de avondje kwijt druk tent dat bezig springwedstrijd al organiseren eind de De dat druk de Eindhovense

Horses.nl Bron: