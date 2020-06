Van de Pol en Looyman vijfde in Spanje

Henk van de Pol is vrijdagavond met Looyman Z (v. Numero Uno) vijfde geworden in het 1m45 direct op tijd bij de Sunshine Tour, die ook weer van start is. De Nederlander en zijn tienjarige 'kasteel' hielden de eerste helft een mooi ritme, in het tweede gedeelte van het parcours kwam er iets meer stuurwerk van Van de Pol aan te pas.