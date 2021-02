Van de Pol en Voorn moeten Gudrun Patteet voorlaten

De barrage van de 1,45m Big Tour op de Sunshine Tour in Vejer had zojuist een spannend verloop. Gudrun Patteet kwam als tweede in de barrage en stuurde haar Sea Coast Pebbles Z (v. Picasso) in 34,36 seconden naar de zege. Zowel Henk van de Pol met Cash Sent (v. Verdi TN) als Vincent Voorn op Explosion (v. Applaus) konden de Belgische niet van de eerste plek verdringen. Ze kwamen respectievelijk 0,2 en 0,3 seconden te kort.

Twaalf ruiters hadden zich voor de barrage geplaats van de 1,45m-rubriek die meetelt voor de FEI ranglijst. Als tweede in de barrage liet Gudrun Patteet zien hoe snel het verkorte parcours afgelegd kon worden. De in goede vorm stekende Belgische zette met haar toppaard Sea Coast Pebbles Z 34,36 seconden op de klokken en die tijd werd niet meer verbeterd. Het betekend de tweede overwinning in de Big Tour voor Patteet in Vejer.

Van de Pol en Voorn komen neuslengte te kort

Henk van de Pol kwam niet veel later dicht bij met de Verdi-zoon Cash Sent, maar op de meet kwam hij 0,21 seconden te kort voor de zege. Hij finishte in 34,57 seconden. Olivier Perreau klokte vervolgens 34,82 seconden met Chrysolite Fonroy (v. Scareface de Mars). Voor de Fransman betekende dat uiteindelijk de vierde plaats want Vincent Voorn nestelde zich nog tussen hem en Van de Pol in. Voorn in het zadel van de twaalfjarige zoon van Applaus, Explosion, reed een tijd van 34,82 seconden.

Greve mist barrage op een haar

Willem Greve mocht zich als veertiende opstellen in de prijsuitreiking. Met High Five miste de ruiter uit Markelo op een haar de barrage, hij liep tegen een tijdfout aan. De negenjarige dochter van Toulon kwam in het najaar bij Greve op stal. Hij nam de teugels over van Julia Houtzager-Kayser.

Bron Horses.nl