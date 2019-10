Van de Pol wint inloopproef Wereldbekerwedstrijd Oslo

Zondag staat de eerste Wereldbekerwedstrijd van dit seizoen op het programma. Vandaag stond de inloop proef over 1,50 meter-niveau op de planning. Henk van de Pol bleek in het sterke deelnemersveld de beste met Looyman Z (v. Numero Uno). Maikel van der Vleuten maakte het Nederlandse succes compleet met een derde prijs met Dana Blue (v. Mr. Blue).

Van de Pol stuurde de pas negenjarige ruin in 59,13 seconden foutloos rond in de 1,50 meter rubriek op vijf sterren niveau. Pius Schwizer deed nog een poging om de tijd van Van de Pol te verbeteren, maar bleef met de twaalfjarige hengst Balou Rubin R (v. Balou du Rouet) steken op een tijd van 59,40 seconden. Ook Maikel van der Vleuten wist een tijd te noteren onder de zestig seconden. Hij finishte met Dana Blue in een tijd van 59,43 seconden.

KWPN’ers

Op de vierde plaats met een eindtijd van 61,59 seconden, wat dus ruim twee seconden langzamer was dan de snelle top drie, eindigde de Italiaanse

Giulia Martinengo Marquet in het zadel van Elzas, de Diamant de Semilly-zoon die werd gefokt door H. Boeve.

Ook de zevende prijs ging naar een Nederlands fokproduct Everglade (v. Clinton I) met Yuri Mansur in het zadel. Deze ruin werd gefokt door H.J.A.M. Rottink uit Bentelo.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl