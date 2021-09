Van der Maat overklast Hees in Grote Prijs van de Peelbergen

“Dat was me het ritje wel”, lacht Bart van der Maat na zijn overwinning in de 1.45m Grote Prijs in Kronenberg. Met Chicago 162 (v. Casall) nam de ruiter uit Houten net voor het eind de leiding over van Manon Hees. De amazone uit Meterik nam haar verlies sportief op. Neder-Braziliaan Thiago Ribas da Costa sloot aan op plaats drie.

In de twee-ster GP bouwden Henk Linders en zijn team voor 50 deelnemers een mooie proef waarin geen scherprechter te bekennen viel. “Het zou mooi zijn als we een man of tien in de barrage zouden hebben”, zegt Linders voordat de rubriek begint. De voorspelling van de Limburgse parcoursbouwer kwam uit.



Geen gegarandeerd Wilhelmus



In de tien ruiter sterke barrage reden in totaal vier Nederlanders mee, maar dat het Wilhelmus zou klinken was allerminst evident. Voorspellingen over de potentiele winnaar konden gemaakt worden bij de ringmeester. Ribas da Costa en Nicola Philippaerts stonden met stip bovenaan. Maar de weg naar de winst, een boel ranking punten en een ticket voor de Van Mossel Super Grand Prix was niet eenvoudig.

Kostbare tijd



Phillipaerts kreeg op hindernis 1 al een paal aan de benen van Khan vd Kattevennen Z (v. Kannan). Ribas da Costa stak als enige met Mallito (v. I’m Special de Muze) voorlangs na hindernis twee, maar de kostbare tijd die hij daarmee won, verloor hij aan het eind van zijn rit door een weinig scherpe laatste lijn. De Braziliaan kwam niet verder dan de derde plaats in 42,96 seconden.

Klasse rit



Manon Hees liet met Echo vh Gerendal Z (v. Echo van ’t Spieveld) veel klasse zien. Het duo snelde fijn door het bochtige barrageparcours heen nam in 42,69 seconden de leiding over van de Noorse Viktoria Gulliksen die met Belle Fayvinia Z (v. Baloubet du Rouet) uiteindelijk als vierde zou eindigen.



Goeie verliezer



Na afloop gaf Hees ridderlijk toe: “Van tevoren had ik getekend voor de tweede plaats, maar als je daar beland omdat je eraf gereden wordt, dan is dat toch wel jammer. Maar ik gun het Bart zeker!” De amazone kon op bijval en lof rekenen van haar partner Emile Tacken. Met Cas (v. Viento Uno W) mocht de Limburgse ruiter Hees vergezellen in de prijsuitreiking. Hij eindigde als vijfde.

‘Wanneer krijg ik de sleutels?’



Bart van der Maat is in zijn nopje met zijn overwinning. “Ik was niet zeker dat we genoeg gedaan hadden om te winnen. Er zit nog geen halve seconde tussen, maar ik ben blij dat die in mijn voordeel uitpakt”, vertelt de nummer één die na afloop nog even op de foto gaat met een miniatuur Audi in de hand. “Ik vind het wel een leuke teaser een klein autootje. Reken maar dat ik in december in de Super Grand Prix keihard ga rijden voor de sleutels van het echte model!”

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron: persbericht