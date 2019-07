Van der Meer en Jillz winnen ook finale vijfjarigen De Wolden

Jens van der Meer stuurde vanmorgen zijn merrie Jillz (Chaman x Quick Star) in de finale voor de vijfjarige springpaarden naar de tweede overwinning op De Wolden. In de barrage bleef de combinatie foutloos en verwees Thijs Derks met Jonoire (Thunder Van De Zuuthoeve x Golden Grannus) naar de tweede plaats. De Poolse Sandra Piwowarczyk werd met haar KWPN'ers Johnny Bravo en Jakarta derde en vierde.

Donderdag zette Jens van der Meer al een prima resultaat neer bij de vijfjarigen door de Chaman-dochter Jillz overtuigend te winnen. Vanmorgen herhaalde de ruiter het kunststukje opnieuw. In de vierkoppige barrage zette Van der Meer met een foutloze ronde de snelste tijd van 36,50 neer.

Thijs Derks was met Jonoire ruim halve seconde langzamer en werd in 37,12 seconde tweede. De Poolse Sandra Piwowarczyk was met twee paarden vertegenwoordigd in de barrage. Op Johnny Bravo (Kannan x Lansing) bleef de amazone foutloos in de derde tijd. Met Jakarta (Cardento x Carthago) uit het lijntje van Cha Cha Cha 7 van Abdullah Humaid Al Muhairi, kreeg ze een springfout en dat betekende de vierde plaats.

Bron Horses.nl