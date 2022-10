De eerste week van de Autumn Met tour in Spanje werd in Oliva afgesloten met de 2* Grote Prijs over 1,45 m. De winst was voor Michael Hughes met Calisto Blue (v. Chacco-Blue). Wout-Jan van der Schans zag met KWPN-hengst AS Bombay (v. Diamant de Semilly) zag een balk vallen in de barrage en werd tiende.