Van Der Schans vierde in 1m40

Op de Peelbergen werd vanochtend een CAI2* tweefasenrubriek over 1m35/1m40 verreden. De winst was voor de Ier Alexander Butler, die de concurrentie nipt voor bleef op Gaston d'Ecaussinnes (v. Malito de Reves). Wout-jan van der Schans was vierde met de KWPN-hengst For the Moment (v. Mr. Blue).