Van der Velde en Raijmakers scoren in Lier

Bij de 2* Grand Prix op De Azelhof in Lier waren er klasseringen voor drie Nederlandse combinaties. Noëlle van der Velde werd in twee foutloze rondes zesde met de NRPS-merrie Zamora (v. Quasimodo Z) en Piet Raijmakers Jr reed met Van Schijndel's Gladstone (v. Grison van den Bisschop) naar de zevende plaats. De winst was voor de razendsnelle Neder-Braziliaan Thiago Ribas Da Costa met Kassandra van 't Heike (v. Epleaser van 't Heike).