Van der Vleuten derde met Idi Utopia in Christmas Tree Stakes

De zaterdagavond op de Olympia Horse Show in Londen werd afgesloten met de Christmas Tree Stakes, een proef over 1,55m. Daniel Deusser reed met Cornet (v. Cornet Obolensky) de beste barrage en pakte de hoofdprijs. Achter de Duitser werd Maikel van der Vleuten derde op Idi Utopia (v. Quasimodo Z). Het paar kreeg een springfout en moest ook Simon Delestre nog voor zich dulden.

Zoveel combinaties er in de barrage zaten van de wereldbekerwedstrijd, zo weinig waren het er in de Christmas Tree Stakes. Vier ruiters streden in de beslissende ronde om de hoofdprijs. Stephex-ruiter Daniel Deusser moest het spits afbijten met de veertienjarige Cornet. Op de zoon van de topvererver Cornet Obolensky snelde de Duitser naar een tijd van 31,25 seconden.

Balkje voor Van der Vleuten

Maikel van der Vleuten was Idi Utopia de tweede in de race tegen de klok. De tienjarige BWP-merrie van Quasimodo Z kreeg een fout en Van der Vleuten drong niet verder aan en finishte in 34,07 seconden. Direct na de Nederlander kwam Simon Delestre in de baan met de achtjarige Conbelleza (v. Conthargos). Het paar liet alle balken in de lepels maar kwam toch bijna een seconde te kort op Deusser (32,07 seconden).

Kuipers twaalfde

Voor Delestre betekende dat de tweede plaats want de laatste ruiter in de barrage, William Funnell op Billy Diamo (v. Cevin Z), beëindigde zijn rit met zes strafpunten in 41,37 seconden. Doron Kuipers pakte met de twaalfde plaats ook nog prijzengeld mee. Op Homer de Muze (v. Nabab de Reve) kreeg Kuipers een balk in het basisparcours.

‘Wendigen direct uit hoeken het probleem’

Daniel Deusser na afloop: “Ik had meer barragekandidaten verwacht, maar het parcours had veel wendingen direct uit de hoeken en dat veroorzaakte veel problemen. Cornet is een van mijn beste paarden, soms is het fijn om hem in de lagere klasse te starten, dat is makkelijk voor hem.” Deusser rijdt zijn andere nakomeling van Cornet Obolensky, Cornet d’Amour, vanmiddag in de Grand Prix.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Olympia Horse Show