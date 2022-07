Van der Vleuten en Elwikke tweede in 5* GP

Maikel van der Vleuten en zijn toekomstmerrie Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek) zijn tweede geworden in de Grote Prijs van La Coruña over 1,60m. In de barrage moesten ze alleen thuisruiter Sergio Alvarez Moya met zijn ervaren toppaard Alamo (v. Ukato) voor laten gaan. Het is de eerste podiumplaats in een Grote Prijs op het hoogste niveau voor het duo.

Van der Vleuten sprong in november 2021 voor het eerst een 1,60 parcours met de nu tienjarige Elwikke, die in eigendom is van Marta Ortega Perez. Dit was de vierde keer dat de twee in een GP op dit niveau startten. Twee weken geleden in Monte Carlo was de merrie al heel goed op dreef in de direct-op-tijd rubrieken van de Global Champions League. Ze werd daarin eerste en derde.

Uitslag