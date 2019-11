Van der Vleuten laat met Arera C goede vorm zien in de Peelbergen

In de 1.45m ranking proef in Kronenberg liet Maikel van der Vleuten een knap staaltje stuurmanskunst zien. Met Arera C snelde de Brabander feilloos naar de winst. “Je moest je paard goed kennen om in de basisronde foutloos te blijven. In de barrage kon ik er een schepje bovenop doen, maar de concurrentie is altijd stevig hier in de Peelbergen”, vertelt de winnaar.

Het bouwwerk van Henk Linders en zijn team gaf stof tot nadenken voor de 89 deelnemers. Hoewel er overal in de proef fouten gemaakt werden, was de plankensteil insprong van de dubbel de scherprechter. “Een joker was dat zeker”, erkent Oranje-ruiter van der Vleuten. “Aardig wat hindernissen waren uit de hoek gebouwd, dat vraagt best wel veel van de paarden. Het was wat mij betreft een mooi uitdagende proef met sommige hindernissen flink aan de maat, waarin uiteindelijk nog 12 combinaties foutloos bleven”.

Goed in vorm

“Gister probeerde ik met Arera in het 1.40m al een snelle ronde te klokken, toen hadden we een foutje. Vandaag winnen is mooi, maar het is vooral fijn te zien dat ze weer in vorm is. We hebben een tijdje gesukkeld met haar gezondheid, maar nu voelt ze weer prima aan. Misschien dat ik haar straks nog in een van de wedstrijden van het Global seizoen inzet, maar ik heb nog geen vaste planning op dit moment.”

Vuur aan de schenen

Maikel van der Vleuten realiseerde met de veertienjarige merrie van Indoctro in de barrage als enige een tijd onder de 30 seconden (29.52). Hem werd het vuur aan de schenen gelegd door Saudisch Olympiër Ramzy Al Duhami. Met High Quality J (v. Quadrillo) finishte hij in de een na snelste tijd (30.02).

De overige ruiters in de top vijf reden alleen onder de Duitse driekleur. Mario Stevens werd derde met Baloubet 4 (v. Balou du Rouet). Hendrik Sosath stuurde de eigen gefokte hengst Casino Berlin (v. Berlin) naar de vierde plaats. Katrin Eckermann sloot aan op de vijfde plaats met F.C. Okarla (v. Verdi TN).

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: persbericht