Van der Vleuten leidt Nederlands podium in Grand Prix Maastricht

Maikel van der Vleuten heeft voor de vierde keer in zijn carrière de Grote Prijs van Maastricht gewonnen. Vorig jaar deed hij dat met Elwikke, dit jaar reed de Nederlander de twaalfjarige Luigi d'Eclipse (v. Catoki) in een perfect barragerondje naar de overwinning. Tweede werd Willem Greve met Highway M TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek TN) en de derde plaats ging naar Matthijs van Asten met Sirocco (v. Balou du Rouet).

Van der Vleuten mocht als een-na-laatste in de barrage starten, net nadat Greve in een snel rondje de leiding over had genomen: “Willem Greve zorgde ervoor dat ik direct de voorwaartse afstanden moest inzetten. Ik wil het publiek bedanken, want dat ondersteunt ons om alles eruit te halen wat er in zit” zei de winnaar direct na afloop van zijn zege.

Verloop barrage

Elf combinaties mochten naar de barrage in Maastricht, waaronder vier Nederlanders. Eerste starter Marlon Módolo Zanotelli had een balk, maar reed wel een snelle tijd van 34,22 seconden. De Braziliaan werd gevolgd door Jack Ryan. de Ierse stalruiter van Jos Lansink. Die was goed onderweg maar stuurde te krap naar de één-na-laatste hindernis, waardoor zijn paard geen kans meer had om te springen. Derde starter Jana Wargers was de enige Duitse in de barrage. In de basisomloop had Wargers het erg spannend gemaakt door een beugel te verliezen, maar die vond ze op tijd terug om foutloos en binnen de tijd te finishen. Zij produceerde met Clash Royale (v. Clarimo) de eerste foutloze barragerit, in 35,98 seconden. Daarna volgde de eerste van twee Belgen, namelijk Belgisch Kampioen Gilles Thomas met Ermitage Kalone (v. Catoki). De negenjarige vos kwam foutloos door het parcours maar het duo was een stukje langzamer dan Wargers. Fransman Edward Levy zag een balk vallen in de combinatie en daarna deed Niels Bruynseels een uitstekende poging met Origi v. Vosberg (v. Echo vh Spieveld) om de leiding over te nemen. Een absoluut prima rondje, maar ook de kleine aanzet in de laatste lijn kon de Belg niet naar de leiding van het klassement helpen. Daar stond nog steeds Wargers.

Nederlandse overmacht

Vervolgens mocht Harrie Smolders als eerste Nederlander de barragering inrijden. Smolders hield het tempo hoog en de bochten krap, maar zag de insprong van de combinatie vallen. Daarna nam hij wat gas terug en finishte alsnog in een tijd van 34,54 seconden. We hadden de tienjarige Deesse de Kerglen (v. Mylord Carthago) vóór dit weekend nog niet indoor gezien op dit niveau, maar het ziet er erg goed uit. Matthijs van Asten volgde daarna met een superieure ronde op Sirocco. Met opperste concentratie en een flink beetje rijderij in de laatste lijn kwam Van Asten net onder de tijd van Wargers uit, om de leiding over te nemen. Dat was van korte duur, want direct na Van Asten kwam Willem Greve met Highway M TN de ring in. Hun draai naar hindernis drie was ongeëvenaard en de manier waarop Highway dan weer terug op het achterbeen komt is fenomenaal. Ook de rest van het rondje verliep uitstekend. De voorwaartse laatste lijn maakte het af: met 34,48 seconden was Greve een stuk sneller dan Van Asten. Daarmee was het voor Maikel van der Vleuten en Luigi duidelijk dat het gas erop moest. Ook Van der Vleuten draaide heel kort op drie en kwam daarna precies goed uit. Vervolgens was het voor de Brabander de kunst om korter te draaien naar de een-na-laatste hindernis, waar Greve een fractie wijder leek te zijn gegaan. Dat lukte en ook de laatste lijn ging snoeihard. Toen de klok stopte bleek Van der Vleuten nog een halve seconde van de tijd van Greve afgesnoept te hebben. Laatste starter John Whitaker was een stukje langzamer en zag bovendien een late balk vallen. Waarmee Van der Vleuten zijn vierde overwinning in Maastricht mocht noteren.

Andere Nederlanders

Veel Nederlandse topruiters waren dit weekend in eigen land gebleven om aan Jumping Indoor Maastricht mee te kunnen doen. Ook op de startlijst voor de GP prijkten talrijke Nederlandse namen. Veel combinaties kwamen goed door het eerste stuk, maar liepen toch wat balken op in deel twee van het basisparcours. Daaronder bijvoorbeeld Loewie Joppen en Eric ten Cate. Leopold van Asten had net als Laura Kraut pech op de laatste hindernis en dat gold ook voor Jeroen Dubbeldam en zijn ‘leenpaard’ Gisborne VDL, die een late balk en een tijdfout opliepen. Want ook de tijd was een scherprechter in het basisparcours. Mans Thijssen, die met Hello (v. Ambler Gambler) weer veel indruk maakte en ruim binnen de tijd was, zag ook een balk vallen in de laatste lijn.

Uitslag

Bron: Horses.nl