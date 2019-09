Van der Vleuten met Verdi naar Spruce Meadows

Komend weekend vindt in Spruce Meadows de landenwedstrijd en de bekende Grand Prix plaats. Voor Nederland reizen naar Canada: Maikel van der Vleuten, Frank Schuttert, Doron Kuipers, Kevin Jochems en Willem Greve.

Kevin Jochems neemt Captain Cooper (v. Namelus) en Edgarrento (v. Zento) mee naar Spruce Meadows, Maikel van der Vleuten Arera C (v. Indoctro) en Verdi TN N.O.P. (Quidam de Revel). De namen van de andere paarden zijn op dit moment nog niet gepubliceerd.

De Britten sturen geen team en de kersverse Europees kampioen België heeft een iets minder goed team in Canada dan ze twee weken geleden in Rotterdam hadden. De Amerikanen zijn daarentegen wel rijk vertegenwoordigd, met onder meer Beezie Madden, Kent Farrington en McClain Ward. Ook de nieuwe Europees kampioen, Martin Fuchs, is erbij.

De landenwedstrijd is op zaterdag, de individuele GP op zondag.

Bron: World of Showjumping