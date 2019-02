Van der Vleuten moet enkel KWPN’er Apart voorlaten

Maikel van der Vleuten leverde een knappe prestatie in Bordeaux vanavond. In het hoofdnummer van vandaag moest de Nederlander enkel Pieter Devos en zijn KWPN-ruin Apart (v.Larino) voor zich dulden.

Devos reed met Apart een zeer strakke ronde als twaalfde starter, waarna het nagelbijten werd voor de Belg. Van der Vleuten deed een erg goede poging de overwinning weg te kapen voor Devos, maar de Nederlander kwam met Dana Blue (v.Mr. Blue) net tekort en eindigde als tweede in de 1,50m proef.

Top vijf

Simon Delestre en de Casall-nazaat Chesall Zimequest, paard van het jaar 2016, maakten de top drie compleet. De Fransman klokte 61,94 en werd derde net voor Henrik von Eckermann en de KWPN’er First One (v.Numero Uno). De tijd van de Italiaan Michael Christofoletti en Belony (v.Balou du Rouet) was goed voor een vijfde plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl