Van der Vleuten net naast podium in 1.45m Big Tour Lier, Voorn ook bij beste acht

Op het Azelhof in Lier stond vanmiddag de 1.45m Big Tour Grote Prijs LR kwalificatie op het programma en daar pakte Maikel van der Vleuten, na zijn overwinning eerder vandaag in het 1.40m, ook in deze proef een top klassering. De winst bleef in de Belgische handen van Jeroen de Winter. Vincent Voorn eindigde ook bij de beste acht in de rubriek.

15 van de 52 combinaties hielden de nul op het scorebord en mochten terugkeren in de barrage. Jeroen de Winter kwam als sterkste uit de bus en ging er met de hoogste eer vandoor. De Belg stuurde Karmelita van den Dries (v.Diamant de Semilly) zeer snel rond in 30.60 seconden en had daarmee 4.750 euro en de ranking-punten in “the pocket”.

Top van het klassement

Niklas Krieg kwam nog het dichtst in de buurt van de Winter. De Duitser finishte met Carella (v.Clearway) in 31.15 en mocht als tweede opstellen in de prijsuitreiking. Juan Carlos Garcia en Zilver maakten de top drie compleet. Het duo klokte een tijd van 31.42 en namen de derde prijs in ontvangst. Op de vierde stek vinden we onze landgenoot Maikel van der Vleuten. Vanmiddag schreef de Nederlander al een rubriek op naam en ook in de 1.45m proef stond van der Vleuten er weer vooraan bij. Dit keer zat van der Vleuten in het zadel van Sildouch Z (v.Spartacus) en zette het duo een tijd van 31.45 neer wat goed was voor de vierde prijs. Vincent Voorn en De Vleut (v.Vleut) deden er 33.88 seconden over en pakten een achtste prijs mee.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl