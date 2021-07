Van der Vleuten pakt Grote Prijs Ommen

De CSI3* Grote Prijs van het Vechtdal is gewonnen door Maikel van der Vleuten met zijn negenjarige merrie Elwikke (v. Edlorado vd Zeshoek TN). Hij liet Patrick Lemmen met Full Option van't Zand (v. Flamingo K) bijna een seconde achter zich in de barrage. Leopold van Asten was derde met VDL Groep Falco (v. Clearway).

Zeven deelnemers bleven in het eerste parcours foutloos over de hindernissen van parcoursbouwer Henk Linders. Ook plaats vier en vijf in de einduitslag gingen naar de Nederlanders. Frank Schuttert, die op eigen terrein reed, was vierde met Kinky Boy van het Gildenhof (v. Nabab de Reve). Schuttert kreeg een balk in de barrage, maar had wel de snelste tijd. De ruiter won eerder op de dag wel de 1* GP met Hemerald (v. Emerald). Fabiënne Roelofsen tekende voor plaats vijf in de 3* Grand Prix, met Roelofsen Horse Trucks Eldorado S (v. Diarado).

Laatste starter

Maikel van der Vleuten reed Elwikke als laatste in de barrage naar het beste resultaat. Vrijdagavond won Van der Vleuten met Elwikke ook al de hoofdrubriek van het driesterren concours dat mét publiek verreden werd. Elwikke is een van de aanstormende toppaarden die hij samen in het bezit heeft met zijn Spaanse sponsor Marta Ortega. De negenjarige merrie is een dochter van de hengst Eldorado van de Zeshoek en de merrie Wikke, een volle zus van de hengst Vleut. Ze zijn ook familie van Jikke waarmee Maikel’s vader Eric jarenlang tot de wereldtop behoorde.

Uitslag

Bron: KNHS / Horses.nl