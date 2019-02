Van der Vleuten pakt snel voor huldiging Verdi TN vierde plaats in Opglabbeek

Maikel van der Vleuten moest snel rijden in Opglabbeek om op tijd in Den Bosch te zijn voor de huldiging van zijn topper Verdi TN als Paard van het Jaar. Hij reed op de 2*-wedstrijd in België Beauville Z (v. Bustique) naar een vierde plaats in de kwalificatie voor de Grote Prijs. In de andere prijzengroep van de 1,40m-rubriek was Leopold van Asten de beste Nederlander met VDL Groep Falco (v. Clearway) op de zevende plaats.

159 combinaties gingen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van start, de prijzen werden dan ook verdeeld over twee groepen. Abdelkebir Ouaddar werd de grote winnaar met de Casall-zoon Istanbull V.H Ooievaarshof. De Marokkaan klokte de snelste tijd van 51,62 seconden. Daar kwam niemand bij in de buurt. In zijn groep werden de Belgen Oliver Lemmer met Quidina (v. Quite Capitol) en Axel Vandoorne met Jacarta (v. Larino) op bijna twee en drie seconden tweede en derde.

Beauville snel ‘tweede paard’

Maikel van der Vleuten snelde met de negenjarige Beauville Z naar een tijd van 55,65 seconden en werd vierde. Van der Vleuten rijdt de zoon van Bustique nu ongeveer een jaar voor de Spaanse Marta Ortega Perez. Als ‘tweede paard’ heeft Beauville Z al heel wat goede klasseringen achter zijn naam staan, zoals onlangs een vierde plaats in een 1,45m op Jumping Amsterdam.

Van Asten zevende

In de andere groep werd Gregory Cottard de winnaar op Une Futee de WY (v. Diamant de Semilly). De Fransman had 52,78 seconden nodig voor zijn ronde. Leopold van Asten stuurde de Claerway-zoon VDL Groep Falco rond in 57,32 seconden werd zevende.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl