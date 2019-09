Van der Vleuten stuurt Zacharov TN naar tweede plek in Bejing

Maikel van der Vleuten en Vincent Vermeulen rijden dit weekend op het CSI2*in Bejing. Van der Vleuten werd herenigd met de KWPN hengst Zacharov TN (Clinton x Lord Z) die als sinds 2017 in China is. Gisteren was het eerste optreden van Van der Vleuten met de schimmel in het 1,45m direct op tijd en het paar snelde daarin naar de tweede plaats. Vermeulen werd zevende op een andere KWPN hengst Flying Dream (Zapatero VDL x Indoctro).

De hengst Zacharov TN begon zijn internationale carrière onder Maikel van der Vleuten, daarna zaten Hanno Ellermann, Zoï Snels en Rowen van der Mheen in het zadel van de schimmel. De door Mario Everse en Wim ten Pas gefokte hengst, goedgekeurd bij het KWPN, Zangersheide, Oldenburg en SI Unire, won o.a. in 2013 de Wereldbeker van Pezinok, de Grote Prijs van Mierlo en de Gold Tour in Celje en klasseerde zich in diverse proeven bij de top vijf tot op CSI5*-niveau.

‘Gedroomd pensioen’

In september 2017 werd Zacharov naar China verkocht. In het persbericht stond destijds: “Hij krijgt een gedroomd pensioen. Hij komt terecht bij een van de mooiste stallen van het land. Daar zal hij af en toe gezadeld worden een ritje, een aantal merries mogen bedienen, maar vooral mogen genieten van veel weidegang en rust”.

Weer gekoppeld aan Van der Vleuten

Maar ondertussen is Zacharov in zijn nieuwe land al weer twee seizoenen een aantal keren ingezet op internationale wedstrijden. Zo werd de hengst eind vorig jaar veertiende in de 4* Grand Prix in Beijing Bird’s Nest. Dit weekend zit Maikel van der Vleuten weer in het zadel van Zacharov en werd gisteren tweede in de 1,45m Tabel A. Hij was een seconde langzamer dan winnaar Galatu Jiri uit China met Chalano Gold (Chacco-Blue x Landgold).

KWPN hengst Flying Dream

Voor Vincent Vermeulen, die al geruime tijd in China werkt, was er een zevende plek met de hengst Flying Dream. De zoon van Zapatero VDL, destijds de beste hengst van het verrichtingsonderzoek, heeft dit jaar voor het eerst in China internationaal gelopen onder Linhu Ta.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl