Van der Vleuten voor de tweede maal op het podium in Doha, Epaillard slaat dubbelslag

In Doha greep Maikel van der Vleuten vanmiddag met Edinburgh (v. ) net naast de winst in de 1.45m proef. In de 1.50m/1.55m rubriek zette van der Vleuten zijn goede vorm door en stuurde de Nederlander Dana Blue (v.Mr. Blue) naar de derde trede van het podium. Net als vanmiddag schreef ook Julien Epaillard deze rubriek op zijn naam.

Julien Epaillard pakt prijs na prijs en ook in Doha was de Fransman oppermachtig. Epaillard won eerst het 1.45m en voegde even later de 1.50m overwinning ook weer toe aan zijn palmares. In de 1.50m/1.55m direct-op-tijd proef was de 42-jarige ruiter razendsnel met Virtuose Champeix (v.Rubins des Bruyeres) en klokte een tijd van 64.09 seconden. Hier dook geen enkele concurrent onder en zo klonk voor de tweede keer het Franse volkslied voor Epaillard.

Twee en drie

Scott Brash kwam van alle deelnemers nog het dichtst in de buurt van Epaillard. De Brit finishte met Hello Shelby (v.Stolzenberg) in een tijd van 64.25 seconden en moest achter de Fransman plaatsnemen in de prijsuitreiking. Maikel van der Vleuten en Dana Blue mochten de derde prijs in ontvangst nemen. De Nederlander kwam door de finish in 65.87 seconden en eindigde daarmee voor de tweede keer vandaag op het podium in Doha.

Lees ook:

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl