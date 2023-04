Van der Vleuten wint met Madrid in Motion GCL etappe Miami Beach

Het strand van Miami Beach met uitzicht op de oceaan was gisteren het decor van de tweede etappe van de Global Champions League. Het programma was danig aangepast door de slechte weersomstandigheden. De tweede etappe werd ditmaal over één ronde verreden. Het deerde Maikel van der Vleuten allemaal niets, met een snelle nulronde op Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) werd hij individueel vierde en met zijn team Madrid in Motion eerste.

16 GCL-teams werden geconfronteerd met een aantal technische en tactische lijnen in het door Ulliano Vezzani gebouwde parcours. Negen van de 53 combinaties bleven foutloos. Maikel van der Vleuten was een van hen. Zijn Olympiade-paard Beauville Z N.O.P. was goed in vorm en finishte in 72,29 seconden. Het bleek goed voor de vierde plaats.

Madrid in Motion

Van der Vleutens teamgenoot van Madrid in Motion Eduardo Alvarez Aznar kreeg met Bentley de Sury (v. Sunday de Riverland) acht strafpunten. Maar samen waren snel genoeg om de andere teams die ook op acht strafpunten uitkwamen, ruim voor te blijven. Geen enkel team wist foutloos te blijven. Madrid in Motion won de etappe en gaat in het klassement aan de leiding.

Trots

“Ik kan niet trotser zijn op ons team, het is een fantastische start van het seizoen”, reageerde Maikel van der Vleuten na afloop. In Doha, de eerste etappe van de League, had het team 16 punten gehaald en met de 30 punten in Miami gaat Van der Vleutens team aan de leiding.

Von Eckermann wint weer

De individuele wedstrijd kwam op naam van de in topvorm verkerende Henrik von Eckermann. Op de KWPN-merrie Glamour Girl (v. VDL Zirocco Blue) reed de Zweed een nulronde in 69,60 seconden. Pieter Devos reed de tweede tijd met Kannan-dochter Mom’s Toupie de la Roque (70,42 seconden) en Malin Baryard-Johnsson werd derde in 70,66 seconden op H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof).

Prague Lions met Pieter Devos en Anna Kellnerova op Catch Me If You Can Old (v. Catoki) werden tweede. Beth Underhill met Nikka vd Bisschop (v. Emerald) en Nina Mallevay op Cartier SR (v. Canturenter) werden met hun team Rome Gladiators derde.

Klik hier voor de uitslagen en ranking.

Bron Persbericht/Horses.nl